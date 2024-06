ELAZIĞ (İHA) – Atletizm İl Karmaları Dağ Koşusu Yarışmaları’nda Elazığ’lı sporcular dereceler elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Atletizm İl Karmaları Dağ Koşusu Yarışmaları Mersin’de düzenlendi. 2. kademe Türkiye Şampiyonasına Elazığ’ı temsilen katılan Hasan Turgut, büyüklerde Türkiye 3’üncülüğü, Delil Kırmızı ise Türkiye 4’üncülüğü elde etti. Müsabaka gün içerisinde yapılan ödül töreniyle sona erdi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “ İlimiz her branşta olduğu gibi tletizm branşında da başarılara imza atmaya devam ediyor. Sporcularımızın ve antrenörlerinin bu güzel başarılara imza atmaları ve atmaya devam etmeleri bizleri gururlandırıyor ve inşallah daha güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor Ailesi olarak bizler her zaman atletizm için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Başta sporcularımızı, onlara her daim destek olan ailelerine ve her koşulda sporcularımızın yanında olan onları eğitip geliştiren antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.