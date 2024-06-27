Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü "Yaza Hareketli Giriyoruz" mottosuyla düzenlediği ‘Yaz ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.Tören, Muş Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kentte 18 branşta 65 antrenörün eşliğinde 8-15 yaş arasındaki çocuklar, spor okulunda eğitimi alacak. Muş merkez ve ilçelerinde binlerce genç, ücretsiz olarak yaz tatili boyunca spor yaparak eğlenceli vakit geçirecek.Muş Vali Vekili Cihat Abukan, 81 ilde spor konusunda ön sıralarda olduklarını söyleyerek, "Spor okullarından haberi olmayan ailelere söyleyin, çocuklarını spor okullarına göndersinler. Tabi ki her gencimiz bir milli sporcu olacak değil. Bu gençler gelecekte bizlerin yerinde olacak. Öğretmen olacak, savcı olacak, doktor olacak, kaymakam olacak, vali olacak ama mutlaka bir spor dalında kendilerini geliştirsinler. Hangi kurumda olursa olsunlar bu spora değer katacaklar. Bu genç kardeşlerimize başarılar diliyorum, kıymetli hocalarla da çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bu yazı verimli bir şekilde geçirip binlerce çocuğumuza ulaşıp bir spor aktivitesi yaptırırız" dedi.Muş’ta 18 branşta 65 antrenörün gençlere yaz boyunca spor yaptıracağını ifade eden Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl spor okullarının 81 ilde açıldığını ifade ederek, "Buradaki amacımız gençlerimizde spor kültürü oluşturmak, zararlı alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak ve spor kulüplerimize sporcu kaynağını sağlamaktır. Burada eğitim alacak olan gençlerimiz yaz mevsimini dolu dolu geçirecek, spor kültürüyle tanışmış olacak. ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında ise gençlerimize yaz boyunca yüzmeyi öğreteceğiz. 5 ilçemizde spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, sentetik sahalarımız, halı sahalarımız, basketbol ve voleybol sahalarımız, tenis kortlarımız mevcuttur. Burada tüm antrenörlerimizle beraber sadece Muş ilimizde değil, ilçelerimizde de biz gençlerimize sporu öğreteceğiz ve spor branşlarını tanıtıp gençlerimizi hazır hale getireceğiz" şeklinde konuştu."Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalması için tüm antrenörlerimiz, bütün tesislerimizi aktif olarak kullanacak ve tesislerimiz haftanın 7 günü boyunca bütün sporcularımıza açık olacaktır” diyen Taşdemir, şöyle devam etti:“5-15 yaş aralığında olan tüm gençlerimizi e-devlet üzerinden başvurmaları halinde biz bunları kurslarımıza alacağız, profesyonel bir şekilde antrenörlerimiz tarafından kendilerine eğitim verecektir. Futbol karate, muay-thai, badminton, masa tenisi, güreş, tekvando, jimnastik, basketbol, voleybol ve futbol gibi birçok branşı inşallah yaz boyunca eğitimini vereceğiz ve gençlerimiz bundan istifade edecek."