Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm antrenmanları, uzman antrenörlerin gözetiminde devam ediyor.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi’nde atletizm antrenmanları hız kesmeden sürdürülüyor. Uzman antrenörler eşliğinde çalışan sporcular, zorlu hava şartlarına rağmen performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek yarışmalara hazırlanıyor.Sporun her şartta devam etmesi gerektiğini vurgulayan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Spor, hayatın her alanında disiplin, azim ve kararlılık gerektirir. Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi’nde, soğuk hava şartlarına rağmen azimle çalışan sporcularımız, bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Uzman antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen bu antrenmanlar, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme yolunda önemli bir adım. Bu bilinçle, her türlü zorluğa rağmen spora ve sporcularımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.