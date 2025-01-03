Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisli gönderilen 6 adet tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri birimi önünde düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, hizmet başkanları, idareciler, 112 başhekimi ve ekipleri katıldı. Devir teslimden önce ambulanslarda inceleme yapan ve özellikleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, ’’Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen tam donanımlı son model 6 adet ambulans, bu gün itibari İl Sağlık Müdürlüğümüz envanterine dahil oldu. En son teknolojiye uyumlu ve tam donanımlı ambulanslarımız ile birlikte Sağlık Müdürlüğümüzün ambulans filosundaki araç sayısı da 66’ya yükseldi. Acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 esasına göre kesintisiz devam eden bir hizmettir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak acil sağlık hizmetleri alanındaki istasyon ve ekiplerimizi buna göre yapılandırmaktayız. Mevcut durumuyla İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı olarak ilimiz genelinde 17’si il merkezinde, 20 tanesi ise ilçelerimizde olmak üzere toplam 37 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır” dedi.Acil vakalara ulaşım zamanı ve müdahalede çok iyi bir yerde olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, ’’İstasyonlarımızda 15’i doktor, 199’u ambulans ve acil bakım teknikeri, 177’si acil tıp teknisyeni ve 126’sı şoför olmak üzere toplam 569 çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Halihazırda kent merkezli vakaların yüzde 98’ine ilk 10 dakikada, kırsalda ise aldığımız çağrıların yüzde 94’üne 30 dakika içerisinde müdahale etmekteyiz. Bu rakamlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen vakaya müdahale standartlarının üzerindedir. İlimize gönderilen yeni ambulanslar ile araç filomuzdaki araç sayısı model olarak hem daha genç, hem de vatandaşlarımıza sunulan acil sağlık hizmetlerimize güç katmıştır. Araçların ilimize tahsisi konusunda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni ambulansların kazasız belasız kullanılması temennisiyle ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.Daha sonra düzenlenen devir teslim töreni ile ambulansların anahtarları, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu tarafından 112 ekiplerine teslim edildi.