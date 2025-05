Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi, 25-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında saha ziyaretiyle değerlendirilecek. Üniversitenin liderlik ve yönetişim, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı süreçte, her birimin titizlikle hazırlık yapması bekleniyor.KAP değerlendirme süreci kapsamında, 16 Mayıs 2025 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen ön ziyarette; değerlendirme takımı ile üniversite yönetimi arasında tanışma toplantıları düzenlendi. Söz konusu toplantılarda, kurumun genel yapısı ve kalite güvencesi sistemine dair sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Hakan Atılgan öncülüğünde saha ziyaretinin detaylı planlaması yapıldı.Saha Ziyareti Süresince Birçok Görüşme GerçekleştirilecekDeğerlendirme Takımında, farklı üniversitelerden gelen akademik değerlendiriciler, idari değerlendirici ve öğrenci değerlendirici yer alıyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, Prof. Dr. Zait Burak Aktuğ, Doç. Dr. Selva Staub, Fakülte Sekreteri Ali Çobanlı ve öğrenci temsilcisi Oktay Kafdağlı üniversitenin çeşitli yönlerini değerlendirmek üzere görev alacaklar.Saha ziyareti süresince birim yöneticileri, akademik ve idari personel temsilcileri, öğrenci temsilcileri ve dış paydaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için tüm birimlerin çalışmalarını PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü çerçevesinde hazırlamaları, ilgili belgeleri eksiksiz ve erişilebilir şekilde sunmaları gerekiyor.Kurumsal Akreditasyon, Üniversitelerin Kalite Yolculuğunda Önemli Bir Dönüm NoktasıSüreçle ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kurumsal akreditasyonun üniversitelerin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri şüphesiz ki kalite güvencesidir. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimiz, topluma katkımız ve sürdürülebilir gelişim hedefimiz doğrultusunda her geçen gün kendimizi yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini, kurumsal hafızamızı tazeleyip geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı pekiştirme fırsatı olarak görüyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."