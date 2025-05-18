Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mahalle muhtarlarıyla makamında bir araya geldi.Ziyarette muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sıkıntı ve sorunların çözümü ile belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Demir’le görüş alışverişinde bulundu. Şehir merkezine bağlı tüm mahalle muhtarlarını belediyedeki makamında ağırlayan Demir, ziyarette belediyenin faaliyet ve çalışmaları ile ilerleyen süreçte gerçekleştirecekleri projelere ilişkin bilgilendirme yaptı. Daha sonra teker teker söz alarak kendi mahallelerindeki yaşanan mevcut sorunlar ve taleplerini Belediye Başkanı Faruk Demir’e aktaran mahalle muhtarları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Söz konusu Ardahan olunca gerisi teferruattır diyen Başkan Demir’de muhtarlara nazik ziyaretleri ve sundukları öneriler için teşekkür ederek günün anısına özel toplu fotoğraf çektirdi.