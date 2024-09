Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarında yeni eğitim öğretim yılı “Aşk-ı Vatan” temasıyla başladı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılına coşkulu bir açılış programıyla merhaba dedi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle ve öğretmenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında, “İlk Ders: Aşk-ı Vatan” temasıyla Aziziye Tabyalarında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.Müdür Karagülle: “Bugün Burada, Kahramanlarımızdan İlham Almak İçin Bulunuyoruz”Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle; eğitim-öğretim yılının ilk ders başlangıcını Anadolu’nun destanlaşan mücadelesine tanıklık eden Aziziye Tabyalarında başlatmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bu anlamlı ve özel günde, milli-manevi değere sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın ne denli mühim bir iş olduğunun idrakinde oldukları aktaran Müdür Karagülle: “Bu vesileyle Çanakkale’den Gazze’ye; Aziziye’den Kut’ul Amare’ye kadar vatanı ve bağımsızlığı için şehit düşmüş tüm aziz kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Eğitim, sadece bilgiyle değil, aynı zamanda şanlı tarihimizle, bizi biz yapan değerlerle ve inançla şekillenen bir süreçtir. Bugün burada Nene Hatun’un kahramanlık dolu mücadelesinden ilham alarak, siz öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerimize sahip bireyler olarak yetiştirmeyi en büyük hedefimiz olarak görüyorum. Bu yolda, birlik ve beraberlik içinde yürüyerek geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve kahramanlarını yetiştirmenin arzusu ve gayreti içerisindeyiz. Bu düşüncelerle, yeni eğitim-öğretim yılının bu ilk gününde heyecanımıza ortak olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu Topraklar, Bizlere Ecdadımızdan Kalan Kutsal Bir Emanettir”Kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konuşmasında vatan sevgisinin önemine vurgu yaparak: "Vatan sevgisi, her bireyin içinde taşıması gereken en yüce duygulardan biridir. Bu topraklar, bizlere ecdadımızdan kalan kutsal bir emanettir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, bu emanete sahip çıkacak bilinci kazanması, biz eğitimciler için en büyük görevlerden biridir. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak, siz değerli öğrencilerimize sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de kazandırma gayreti içerisindeyiz” dedi.Hacımüftüoğlu, ayrıca öğrencilere seslenerek, yeni eğitim öğretim yılında başarılı olmaları için azimle çalışmaları gerektiğini belirtti ve “Geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerin alacağı her doğru karar, ülkemizi daha güçlü kılacak. Atatürk Üniversitesi olarak sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Vatanımıza ve milletimize olan bağlılığınızın, eğitim hayatınız boyunca sizi motive eden en güçlü etken olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Başkan Sekmen: “Sizlerin, Tarihe Yön Veren Gençler Olarak Ülkenize Hizmet Edeceğinize İnancım Tamdır”Eğitim öğretimin başladığı bu günde, Erzurum ve Türk tarihi için böylesine önemli bir mekanda bir araya geliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “Bir milletin en kıymetli varlıkları o milletin gençleridir, evlatlarıdır. Biz de evlatlarımızı, yeni müfredatımız ışığında geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız. Bu doğrultuda, siz kıymetli gençlerle beraber yeni buluşlar geliştirerek, yeni fikirler üreterek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi; “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” işte bizim eserimiz olacak olan gençlerimiz öyle olmalı ki dünyanın ufkunu açmalı. Evet bu ülkede Nene Hatunlar bitmeyecek, üzerinde şu anda bulunduğumuz bu topraklar şehit kanıyla sulanmış, bizler de bu bilinçle, fedakârlık timsali ecdadımıza layık bireyler olarak ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu kutsal mekânın ruhundan güç alarak geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi temenni ediyorum. Sizlerin, tarihe yön veren gençler olarak ülkenize hizmet edeceğinize yürekten inanıyor, bu düşüncelerle hepinizin başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi diliyorum” dedi.Vali Çiftçi: “Tabyalarda Çalan İlk Ders Zili, Hayırlara Vesile Olsun”Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; kahramanlık destanlarının yazıldığı bu tarihi mekânda, öğrencilerin “İlk Ders Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması” temasıyla yeni eğitim-öğretime başlandığını belirterek, çalan ilk ders zilinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yakın zamanda Erzurum’da bulunan tüm tabyaları ziyaret ettiğini belirten Vali Çiftçi: “Aziziye 1, 2, 3 ve Mecidiye Tabyalarında ilk dersimiz başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılı; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olsun. Şehrimizde ayakta kalan 23 tane tabya var, bunun tamamını ziyaret ederek bilfiil kendi gözlerimle son durumlarını müşahede ettim. Nasıl ki Çanakkale bir tabya şehri ise Erzurum’da doğuda aynı şekilde bir tabya şehridir. Bu tabyalarımızın bakımlarının, onarımlarının ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesi için geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz toplantı ile kurumlarımızla birlikte tabyalarımızı gelecek nesillere güvenle aktarma adına yol haritamızı belirledik. Böylesine büyük bir öneme sahip olan tabyalarımızda, gençlerimiz ve yavrularımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyor, bu programın tertiplenmesinden dolayı Atatürk Üniversitesi rektörlüğümüze ve sevgili öğrencilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Bu duygularla, yeni eğitim yılının başarılarla dolu geçmesini de temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.“Erzurum, Düşmana Geçit Vermemek İçin Son Nefesine Kadar Direnen Kahramanların Diyarıdır”Konuşmaların ardından emekli öğretmen, araştırmacı-yazar Abdurrahman Zeynal, tabyaların önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Tarihe 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının, Osmanlı Cihan Devleti Doğu Anadolu’daki en önemli savunma hatlarından biri olan Erzurum’da büyük bir destanın yazılmasına sahne olduğunu aktaran Zeynal; Erzurum’un, stratejik konumu itibarıyla Doğu Anadolu’nun kilit noktalarından biri olarak, bu savaşta Osmanlı ordusunun ve Erzurum halkının sergilediği büyük direnişle tarihin sayfalarına altın harflerle kazındığını dile getirdi. Abdurrahman Zeynal: “Erzurum, Rus ordusunun büyük saldırılarına karşı koyan, düşmana geçit vermemek için son nefesine kadar direnen kahramanların şehri olmuştur. Savaşın başlamasıyla birlikte, Osmanlı ordusu Erzurum Kalesi ve çevresindeki tahkimatları güçlendirerek savunma hattını kurmuştur. Erzurum, savunma açısından kritik bir noktada yer aldığı için, Rus ordusunun en büyük hedeflerinden biri haline gelmiştir” diye konuştu.Zeynal: “Halkın Desteği, Cephe Hattında Çarpışan Mehmetçiğe Moral Kaynağı Olmuştur”Erzurum’daki sivil halkın da bu savaşta büyük bir fedakârlık gösterdiğini belirten Zeynal: “Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, ellerinden gelen her türlü yardımı Osmanlı askerlerine ulaştırmıştır. Şehirde kurulan hastaneler, cephede yaralanan askerlerin tedavisine yönelik büyük bir özveriyle çalışırken, halkın desteği cephe hattında moral kaynağı olmuştur. 1877 yılının Ekim ayında başlayan Rus saldırıları, Erzurum’un kahramanca direnişiyle karşılaşmıştır. Osmanlı ordusu, sınırlı imkanlara rağmen, Aziziye Tabyasında destansı bir savunma yaparak Rus kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır. Bu savunma, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun somut bir örneği olarak da tarihe geçmiştir. 93 Harbi, Osmanlı Osmanlı Cihan Devleti son büyük savaşlarından biri olarak tarihe geçmiştir; ancak Erzurum’da sergilenen kahramanlık, imparatorluğun çözülme sürecinde bile milletin vatanını koruma kararlılığının bir sembolü olarak anılmaya devam etmektedir. Erzurum, bu savaşla birlikte bir kez daha tarihi boyunca sayısız kez kanıtladığı gibi, vatanın ve milletin savunulmasında ön saflarda yer almıştır. Bu düşüncelerle, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle yad ediyor, yeni eğitim yılında tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının, milli ve manevi değerlerin eğitimde ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymak amacıyla düzenlediği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersi olan “Aşk-ı Vatan” programı, şehitliğe karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.