Erzurum’da örnek bir projeye imza atılarak, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim desteği yapıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi(ODES) kapsamında ikincisi düzenlenen “Bir Kalem Bir Gelecek Projesi” ile 104 çocuğu okul eğitim seti hediye edildi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı program, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerimizin okul başarısını desteklemek adına örnek bir uygulama oldu.Okul Destek Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerde farkındalık oluşturmak ve çocuklara okul dışı zamanlarını verimli kullanabilecekleri imkânlar sunmak amacıyla hayata geçirilen projedir.