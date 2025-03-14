Ardahan’da "Ben her yerde varım" projesi kapsamında "Kadın öğrenirse, toplum eğitilir" etkinliği düzenlendi.Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yaptığı etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleşti. Kadınların yanı sıra, Vali Hayrettin Çiçek’in eşi Berna Çiçek’in de katıldığı etkinlikte, meslek öğretmeni Meltem Karakaya Erkan, projeye ilişkin konuşma yaptı.Erkan, kadınlar için projenin önemli olduğunu ifade ederek, "Meme kanseri nedir? Erken teşhis ve tedavinin önemi. Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?" gibi konularda bilgi verdi.Etkinliğe kent merkezinin yanı sıra köylerde de katılım oldu.