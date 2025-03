Elazığ’da aort damarı yırtılan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ameliyata alınan hasta, başarılı geçen 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Elazığ’da 29 yaşında ki M.Ö. isimli hasta aniden terleme, his kaybı ve uyuşma şikayetlerinin artmasının üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan tespitler sonucunda hastanın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. İlk uygulamaların ardından ameliyata alınan hasta, başarılı geçen 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Aort damarı yırtılan hastanın ameliyatını gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Suna Aydın "Hastamız bize sol bacakta his kaybı uyuşma şikayetleriyle geldi. Yaptığımız tetkikler neticesinde tip 1 aort diseksiyonu geliştiğini tespit ettik ve acilen ameliyat gerektiğini hastamızın ailesine ilettik. Ailenin ameliyatı kabul etmesi üzerine hastamızı ameliyata aldık. Aynı seansta kalpten çıkan ana atardamarı ve kalp kapakçığını da değiştirdik. 8 saatlik başarılı bir ameliyat neticesinde hastamız sağlığına kavuştu, biz de kalp ve damar cerrahisi ekibi olarak çok mutlu olduk. Çünkü 29 yaşında bir gencin yaşamın kıyısından dönüşüne tanıklık ettik. Aort diseksiyonunun genellikle 50 yaşından sonra görülüyor. Diseksiyon gerçekleştiğinde, eğer hasta acilen ameliyata alınmazsa her geçen saat ölüm riski artırıyor. Dolayısıyla diseksiyon vakalarında hastaları acilen ameliyata almak gerekir. Hastamız M.Ö.’nün durumu gerçekten spesisifikti bu yaşlarda bu hastalık çok nadir görülür" dedi.8 saatlik ameliyatla sağlığına kavuşan ve yaşam savaşını kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden M.Ö., ’’Ben ansızın bir rahatsızlık geçirip Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi acil servisine sevk edildim. Burada tetkiklerim yapıldı ve kalbe giden atardamarda büyüme ve büyüme ile beraber yırtılma olabileceği söylendi. Suna hocam ve ekibi zaman kaybetmeden beni ameliyata aldılar. Gece 23.00’da ameliyata girdim, sabah 07.00’da ameliyattan çıktım. Diseksiyon ameliyatı oldum, ayrıca kalp kapakçığı değiştirildi. Ağır ve ölümcül bir ameliyat geçirdim ameliyata 5 doktor katıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bana ikinci bir hayatı veren önce Rabbime sonra doktorlarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.