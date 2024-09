Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademik kurul değerlendirme toplantıları kapsamında birimleri ziyaret etmeye başladı.Prof. Dr. Karabulut, ilk olarak Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen akademik kurul değerlendirme toplantısına katıldı. AİÇÜ’de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde akademik birimlerde düzenlenecek akademik kurul toplantılarının ilki, Patnos ilçesinde bulunan Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdürü, akademik ve idari personeller katıldı.Toplantıda AİÇÜ’nün mevcut durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte toplam 17 bin öğrenci, 585 akademik personel ve 500 idari personel ile yeni eğitim öğretim yılına başlanacağını belirtti."Patnos’un Eğitiminde Dönüşüm Yaşanıyor"Prof. Dr. Karabulut, 2017’de ilk bölümleri açılan, 2018’de öğrencileri ile buluşan Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Akademik personel ve öğrenci sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Şu an 30 akademisyenin görev yaptığı her iki okulumuzda bulunan Sosyal Hizmetler Bölümü ile Anestezi, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Eczane Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon, Optisyenlik ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programlarındaki öğrenci sayısının bugün 1.128’e ulaşmasının ve Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda yer alan Sosyal Hizmet Bölümü’nün ilk mezunlarının verilmesinin mutluluğunu yaşamaktayız. Patnos yerleşkemizdeki okullarımızın yıllar içerisinde sürekli büyümesinde emeği bulunan tüm akademisyen ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi." Başarı Çıtası Yükseliyor"AİÇÜ’nün ülkemiz ve dünya biliminde üst sıralarda yer alması için Üniversitede gerekli olan “Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite” şiarıyla huzurlu ve mutlu çalışma ortamı oluşturduklarını, bunun da başarıyı getirdiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “30 bin üniversitenin değerlendirildiği Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2024 yılında açıklanan raporda 3 bin 445’inci, SCImago’da Türkiye’deki üniversiteler arasında 88’inci sırada yer alan Üniversitemiz, GreenMetric 2023 Dünya Üniversiteleri Genel Sıralamasında 717’nci, URAP’ta 2023 Dünya Üniversiteler Sıralamasında ise 2968’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Dünya üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alma çabamızın olumlu sonuçlarını almaktan mutluluk duyuyoruz. İlerleyen yıllarda başarı sıralamamızı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.Üniversite üst yönetimi olarak her zaman akademisyenlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, ülkemizin geleceği olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi hususunda hocalarına ve yöneticilere büyük görevler düştüğünü söyledi.Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Karabulut, Üniversitenin tüm personel ve öğrencilerine başarılar diledi.Düzenlenen toplantıda Patnos Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdür Vekili Öğr. Gör. Mustafa Varol, gerçekleştirdiği sunumda akademik birimlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Öğr. Gör. Varol, katkı ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a teşekkür etti.Toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.