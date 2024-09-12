Bitlis’te 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında ‘İlköğretim Haftası’ kutlama programı düzenlendi.İl Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en kritik süreçlerden biridir. Türkiye’nin yarınları, eğitimde yapacağımız hamleler ve bu yolda yetiştireceğimiz nesillerle şekillenecektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesi yalnızca eğitimle mümkündür.’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi eğitim sürecinin etkinliği sadece bilgi edinmekle sınırlı kalmamalıdır. ‘Oku, düşün, uygula ve neticelendir!’ yaklaşımı, eğitimde başarılı olmanın temelidir. Okuduğunuz bilginin üzerinde düşünmüyor ve onu hayata geçirmiyorsak, bu bilgi anlamını kaybeder. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli düsturuyla çıktığımız bu yolda var gücümüzle çalışmaktayız. Eğitim camiamız, tarihi bir sorumluluğun ve acil bir ihtiyacın bilinciyle eğitim olgusunu kapsayıcı bir perspektifle ele almış ve sistemi kendi özgün değerlerimizi yansıtacak şekilde şekillendirmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, köklerimizden geleceğe uzanan özgün değerlerimizi yansıtarak, erdemli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; değer, eylem ve insanlık odaklı bir anlayışla hazırlanmıştır” dedi.Gür’ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.Program, 4ç sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere balon hediye ederek ‘hoş geldin’ demesi ve halk oyunları gösterilerinin ardından son buldu.Programa Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.