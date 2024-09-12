Ardahan’ın Posof ilçesi yeni eğitim ve öğretim dönemine önceki yılın başarılarıyla başladı.Posof İlçesi Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun öğrencilerinin başarılı olarak üniversiteler kazanmaları Posofluları sevindirdi. 19 lise mezunu öğrenciden 14’ü farklı üniversiteleri kazanırken, 8. sınıftan 11 öğrenciden 9 öğrenci de LGS sınavını kazanarak okullara yerleşti. Yeni öğretim yılında da Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi ne 94 öğrenci eğitime başladı. 49 öğrenci lise de, 45 öğrenci de ortaokulda eğitim yapacak.Bu arada Aysu Çetin, Tuba Nur Karan, Meryem Özer, Fatma Avcı Ardahan il masa tenisi birincisi olarak bölgede genelinde 6. sırada yer aldılar. Esma Nur Çetin ve Mine Bilican ise Ardahan il masa tenisi yarışlarında 3. oldu. Kuran- ı Kerimi güzel okuma yarışmasında da Furkan Tamparlak Ardahan il birincisi oldu.Yeni eğitim-öğretim döneminde Posof ilçesinde; İlkokulda 184, İmam Hatip’te 94, Anadolu Lisesi’nde53, Halit Paşa’da 119, lisede 102 öğrenci ve Süngülü Köyünde 96 olmak üzere toplam 648 öğrenci eğitime başladı.