Kick Boks’ta Dadaşların gururu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı.Macaristan’dan madalya ile dönen kick boksçuları tebrik eden Çakmur, Vedat Ağyürek’e de Avrupa Şampiyonası öncesi başarı dileklerini iletti. Macaristan’da düzenlenen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Berat Önal ve Furkan Akgün ile Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Vedat Ağyürek başarılarının sevincini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı. Ziyarette Pasinler Belediye Başkanımız Ünsal Sertoğlu, Türkiye Keck Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Metin Abuşoğlu ile Milli takım antrenörü Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu da yer aldı.“Emeği geçenlere teşekkür ederiz”Dünya Şampiyonasından madalya ile dönen sporcuları ve antrenörler Emre Şahin’le, Cebrail Gençoğlu’nu kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, destekleri için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Çakmur, “Başkan Sekmen ve Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Ahmet Dal’ın spora ve sporcuyla destek vermesi bizleri mutlu ediyor. İnanıyorum ki, sporcularımız bundan sonra kürsünün en üst basamağında olacaklar” dedi.Ağyürek Avrupa YolcusuBu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcularından Vedat Ağyürek ise 2-10 Kasım 2024 tarihlerinde Yunanistan’da yapılacak olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Milli sporcu şimdiden hazırlıklarını tüm hızıyla devam ederken, gözünü altın madalyaya dikti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcuya şimdiden başarı dileklerini ileterek, altın madalya beklediğini ifade etti.