Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Şehit Mesut Ardıç’ın isminin verildiği Aile Sağlığı Merkezinin(ASM) açılışı yapıldı.Ahlat’ın Kırklar Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete başlayan Şehit Mesut Ardıç Aile Sağlığı Merkezinin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti. Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, merkezin hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Vali Karakaya, "Milli şairimizin dediği gibi bizlere bu toprakları vatan olarak emanet eden şehitlerimizi her daim rahmetle minnetle anacağız. Bu topraklar dünyanın en güzel ama belki de en zor toprakları. Şehit vermeyi göze alamayan milletlerin barınabileceği bir toprak parçası değil. Milletimizin Anadolu’ya giriş yaptığı noktadayız. Böyle güzel bir esere Mesut Ardıç şehidimizin ismini vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.Sağlık hizmetinin bütün hizmetlerin başında geldiğini aktaran Karakaya, "İnsanoğlu sağlığı yerinde olmadığı zaman başka hiçbir konuda bir ihtiyacı gündemde tutamıyor. Çünkü sağlığınız varsa o zaman hayata tutunabiliyorsunuz. İşte sağlık hizmeti noktasında da birinci basamak olarak ilimizde 40’ıncı ASM’miz, şehidimizin ismiyle açılmış oluyor. Vatandaşımıza bütün hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetini de her yıl daha iyiye getirmek için çaba sarf ediyoruz. 20 sene önce 3-4 tane uzman hekimi olan Bitlis’te, şu an 270 civarında uzman hekimimiz var. Neredeyse 100 kat artmış. Bu gerçekten muazzam bir başarı. Yeterli mi? Elbette ki değil. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık, en iyi hizmetlere layık. Onu da yapmak için her alanda arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ASM’ye şehidin adının verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, "Tabi şifa dağıtan merkezimize, bu vatana kanını dökerek borcunu ödeyen kıymetli şehidimiz Mesut Ardıç kardeşimizin, şehidimizin ismi verilmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Tabii AK Parti iktidarlarının en önemli işi, hizmet, eser, yatırım. Birileri laf üretir, biz eserle konuşuruz. Birileri boş sözler üretir, biz üretimle konuşuruz. Birileri dedikodu yapar, bizler istihdamı arttırırız. İşte bugün de burada kıymetli bir eserimizin açılışını yapıyoruz" diye konuştu.Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş da açılışı yapılan merkez ile ilgili bilgiler aktararak, "Merkezimiz toplamda 4 bin 500 nüfusa bakacak şekilde planlanmıştır. Hali hazırda bin 552 kişiye hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezimizde aktif olarak iki hekim görev yapmaktadır" dedi.Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Şehit Mesut Ardıç Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı.Açılışa Adilcevaz Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.