Nesine 3. Lig: 23 Elazığ FK: 1 - Kuşadasıspor: 1

Nesine 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği maçta Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da küme düştü.