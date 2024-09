Türkiye Voleybol Federasyonu koordinesinde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ağrı’da hayata geçirilen ’Fabrika Voleybol’ ile voleybol dalıyla ilgilenen 12-16 yaş aralığındaki kızlar yeteneklerini keşfederek geleceğe hazırlanıyor.Ağrı’da Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından genç yeteneklerin keşfedilip lisanslı sporcu sayısını arttırmak amacıyla hayata geçirilen ’Fabrika Voleybol’ ile voleybol dalıyla ilgilenen 12-16 yaş aralığındaki kızlar, alanında uzman olan voleybol antrenörleriyle yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. 18 Ağustos tarihinde faaliyete geçirilen ve 60 sporcuyla yaş gruplarına göre 3’er grup halinde antrenmanlarını sürdüren kızların hedefi ise elde ettikleri başarılarla dünya gündeminde adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımıgibi başarılara imza atarak Türk bayrağını dalgalandırmak.Fabrika Voleybol ile lisanslı sporcular yetiştirmek istediklerini ve 60 öğrenciyle devam eden antrenmanlara talebin yoğun olduğunu söyleyen Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, "Türkiye Voleybol Federasyonu’nun birçok ilde yaptığı bu değerli proje Ağrı’da da geçen ay itibarıyla başladı. Bu proje ile 12-16 yaş arasındaki genç çocuklarımızın voleybol ile tanışması ve altyapıda yetişerek milli takımlara kazandırılması amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Şu an 3 grup halinde hafta sonları antrenman yapıyoruz. Uzman hocalarımızla 20’şer kişilik 3 grup halinde antrenmanlarımız devam ediyor. 3 antrenörümüz bu projede görevli. Biz ’Fabrika Voleybolu’ sürekli devam ettireceğiz. Özellikle sosyal proje olarak geçiyor. Bazı illerde ücretli yapılıyor ancak biz Ağrı’da ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. İlerleyen dönemlerde de aynı şekilde devam edeceğiz. Grupları fazlalaştırmayı düşünüyoruz. İnanılmaz bir talep var şu an. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda da bir tarama çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı."A Milli Voleybol Takımı’nın almış olduğu üstün başarılar genç kızlarımıza ilham oldu"A Milli Voleybol Takımı’nın elde ettiği başarıların ardından genç kızların voleybol branşına ilgisinin arttığını vurgulayan Çelebi, "Son dönemlerde Türkiye Voleybol Federasyonu’nun kadın milli takımının almış olduğu üstün başarılar tüm illerde genç kızlarımıza ilham oldu ve voleybola talep doğurdu. Bu talepleri bizler ’Fabrika Voleybolu’ ve diğer kurslarımızla karşılamaya gayret ediyoruz. Ağrı genç nüfusun fazla olduğu bir il. Burada sadece voleybol branşı değil 22 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bütün spor tesislerimizde birçok spor branşımızda uzman antrenörlerimizle eğitimlerimiz devam ediyor. Ağrı’da şu an aktif spor yapan kişi sayımız 10 bin. Bunu daha da arttırmaya gayret edeceğiz. Geçmişte çok güzel başarılar elde etmiş bir il Ağrı" dedi.İlgi duyduğu spor dalında yeteneklerini geliştirmek için Fabrika Voleybol’a gelerek antrenman yaptığını belirten Ece Ateş, "6. sınıftan beri voleybol ile ilgileniyorum. Voleybol fabrikasına cumartesi ve pazar günleri geliyoruz ve bu bize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Hocalarımızın ilgisiyle de kötü olduğumuz alanlarda gelişiyoruz, her hatamızı düzeltiyorlar. Hem okula gidiyoruz hem spor yapıyoruz. Spor zaten herksin hayatında olmalı. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Hedefim A Milli Takım’a gibi yükselmek. Onlar ülkemizin gurur kaynağı" şeklinde konuştu.