BİTLİS (İHA) – Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Havzası’nın eşsiz güzelliklerine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Urartulardan kalma tarihinin yanında Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi’yle de bilinen Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne bisiklet turu düzenledi.Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, çevreye dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, “Van Gölü’nün ve Van Gölü Havzası’nın kirlenmemesi, doğanın koruması ve tarihi yapılarımızın koruması amacıyla etkinliğimizi düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.