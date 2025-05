Elazığ’da yaklaşık 15 yıldır sigara bağımlısı olan ve son zamanlarda günde 1,5 paket sigara içen Muhammed Salih Kibar, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sanayi Mahallesi 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği sayesinde sigarayı bıraktı.Sigaraya başlama ve bırakma sürecini anlatan Muhammed Salih Kibar, yaklaşık 15 sene önce 2010 yılında sigaraya başladığını söyledi. Kendisinin arkadaşından aldığı tek sigara ile bağımlı olduğunu anlatan Kibar, ’’Arkadaşım sigara içmediğimi yani neden istediğimi sorduğunda başlayacağım dedim. Aldığım gibi de ertesi gün paket alıp sigaraya başlamıştım maalesef. Tabii ki herkesin bildiği gibi hayatımda hiçbir etkisi ve faydası olmamıştı fakat ben artık sigara içicisiydim. 2010 yılında sigaraya başladım. 2025 yılına kadar dönem-dönem 2 ay, 3 ay, 9 aya varan bırakma deneyimlerim oldu. En sonuncusunda Furkan hocamla beraber ilaçlı tedavi ile aynı zamanda psikolojik destek alarak bıraktım. Yaklaşık 3 aydır sigara içmiyorum. Bu süreci sizlere anlatmak istedim. Midemin çok bozulduğu ve aşırı hastalandığım zamanlarda bırakmak isteme dönemlerim olmuştu. Tabii aniden keserek bu işi yaptığınızda ani nikotin krizleriyle beraber öfke hali sinir hali buna benzer sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyoruz ki bende öyle olmuştu. 2 ay 3 ay içmeyip sonra tekrar başlıyordum ama bu sefer hayatımdan tamamen atabilmek adına önce Furkan hocama başvurdum, tanıştım. Furkan hocam bana ilaç tedavisini önerdi. İlaç tedavisinde önce bir hafta sigarayla beraber ilacı içtim. İlk sigarayla beraber ilacı içmeye başladığımda sigaranın tadının birden kesildiğini hissettim. Tat almamaya başladım. Sigara benim için sadece boş bir dumandan ibaret olmaya başlamıştı. Bir haftanın sonunda 20 gün daha bu ilacı devam ettirdik. Ara ara aklıma gelmiş olsa da sigara içme isteğimin bu ilaç sayesinde azaldığını hissettim. Bir ayın sonunda artık sigara içmeyen bir insandım. Sabahları kalkarken çok daha dinç, güçlü, enerjik bir şekilde uyanıyordum. Akşam uyurken uykularımda herhangi bir bölünme, rüya hissi, korku hissi, endişe hissi vesaire bunlar olmamaya başladı. Tat koku duyum artmaya başladı. Bu süreçte bana her türlü desteği sağlayan Muhammed Furkan Alat hocama ve vatandaşlara böyle bir hizmeti sundukları için Sağlık Bakanlığına teşekkürü kendime bir borç bilirim" dedi.’’Sigaraya mecbur şekilde yaşamak zorunda değilsiniz’’Hiç kimsenin sigaraya mecbur bir şekilde yaşamak zorunda olmadığının altını çizen Sağlıklı Hayat Merkezi, Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Muhammed Furkan Alat da ’’Salih bey başvurduktan sonra biz ona yönelik öncelikle her hastamıza uyguladığımız gibi nikotin bağımlılığının düzeyini ölçmek için bazı testler yaptık. Bu testler sayesinde onun nikotin bağımlılığını değerlendirdik. Sonrasında onun nikotin bağımlılığına, sigara bağımlılığına yönelik alt yapısında neler olduğunu öğrenmek için bazı sorular yönelttik. Ne kadar sürede sigara içtiğini, daha önce bırakma girişimleri olup olmadığını günde kaç paket sigara içtiğini öğrendik ve sigaranın şu an kendisine ne gibi bulgu ve semptomlara sebep olduğunu öğrendikten sonra ona uygun tedaviyi değerlendirdik ve farmakolojik tedavi dediğimiz ilaç tedavisine başlamaya karar verdik. İlaç tedavisiyle beraber Salih beyin daha önceki bırakma girişimlerinden farklı olarak sigara bırakma süreci çok kolaylaştı. Elimizdeki ilacımız, sigara bırakma sürecinde oluşacak olan yoksunluk semptomlarını azaltıyor ve bundan dolayı hastanın sigara bırakma sürecini kolaylaştırıyor. Bizler sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarımıza öncelikle onların sigara bağımlılığının altyapısını, arka planını öğrenmek için bazı testler uygularız ve bu testlerin sonucunda kişinin sigaraya başladığı zamanı, ne kadar süre geçtiğini daha önce bırakma girişimleri olup olmadığını değerlendiriyoruz ve nikotin bağımlılığını ölçecek bazı testler uyguluyoruz. Bu testlerin sonucunda kişinin nikotin bağımlılığı ortaya çıkıyor. Sonrasında elimizde birden fazla tedavi uygulama seçeneği var ve bu tedavileri uyguluyoruz. Bu nedenle sigara bağımlılığından herkesin kurtulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigara bağımlılığı, kişinin zihnini sürekli meşgul ettiği için kişinin dikkat eksikliği ve psikolojik hastalıklar yaşamasına da neden olmaktadır. Bu nedenle herkesi bulundukları yerlerdeki sağlıklı hayat merkezlerine, sigara bırakma polikliniklerine sigaradan kurtulmak ve özgürleşmek için davet ediyoruz. Biz de Elazığ Sanayi Mahallesi’nde 4 Numaralı Sağlıklı Hayat Merkezinde sigara bırakma hizmeti veriyoruz. Sigara içen ve sigara bırakmayı düşünen ve sigara bırakma konusunda destek ve bilgi almak isteyen herkesi sigara bırakma polikliniklerine bekliyoruz’’ diye konuştu.Elazığ’da 4 ayrı noktada bulunan Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniklerinde, mesai saatleri içerisinde vatandaşla ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyor.