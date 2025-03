Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde görev yapan Vanlı kadın makinist Güler Baran, azmi ve kararlılığıyla demiryollarında gösterdiği performansla takdir topluyor.Meslek hayatına İstanbul Marmaray’da başlayan Güler Baran, ana hat makinistliği için başvuruda bulunarak zorlu eğitimleri başarıyla tamamladı. Yaklaşık 4 yıldır aktif olarak ana hatlarda görev yapan Baran, şu an Van Lojistik Müdürlüğü bünyesinde Van-Kapıköy ve Van-İskele hatlarında makinist olarak çalışıyor.Demiryollarına duyduğu ilgi çocukluk yıllarına dayanan Baran, babasının aldığı dumanı tüten, raylar üzerinde hareket eden oyuncak tren sayesinde bu mesleğe yöneldi. O günlerde sadece bir oyuncak gibi görünen tren, yıllar sonra onu gerçek raylarla buluşturdu. Küçük yaşlarda babasına "Bunu kadınlar da kullanabilir mi" diye sorduğunu belirten Baran, bugün bu soruya kendi azmiyle cevap vermenin gururunu yaşıyor."Trenlere olan sevgim çocukluk yıllarıma dayanıyor"İHA muhabirine konuşan kadın makinist Güler Baran, yaklaşık 5 aydır Van Lojistik Müdürlüğünde görev yaptığını belirtti. Meslek hayatına İstanbul Marmaray’da başladığını hatırlatan Baran, "Sonrasında ise ana hat için başvuruda bulundum. Zorluklarının farkında olarak bilinçli bir şekilde bu yolu seçtim ve zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra yaklaşık 4 yıldır aktif olarak ana hatta görev almaktayım. İlk görev yerim Halkalı-Kapıkule hattıydı. Daha sonra kendi isteğimle Van’a gelerek şu an Van-Kapıköy ve Van-İskele arasında görev yapıyorum. Trenlere olan sevgim çocukluk yıllarıma dayanıyor. Babamın bana aldığı dumanı tüten, raylarda hareket eden oyuncak tren, mesleğim için ilk kıvılcımı yakan şey oldu. O treni izlerken babama dönüp, ‘bunu kadınlar da kullanabilir mi?’ diye sorduğumu hatırlıyorum. O gün kurduğum hayali bugün gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten de büyüklerin çocuklara aldığı oyuncaklar ve verdikleri ilham, onların geleceğini şekillendirebiliyor" dedi."4 mevsimi bir arada yaşıyorum"Zorlu coğrafyada mesleğin zorluklarından bahseden Baran, "Bu mesleği yaparken zorlanıyor muyum? Evet, inanılmaz zorlanıyorum. Ama ne zaman makineye oturup tonlarca ağırlıktaki yükleri çekmeye başlasam, bütün zorlukları unutuyorum. 4 mevsimi bir arada yaşamak bu mesleğin en güzel yönlerinden biri. Türkiye’de ana hatta çalışan kadın makinistler olarak farklı bölgelerde görev yapan meslektaşlarım var. Ben de bu meslekte 6 yılı tamamlamak üzereyim ve bu süre zarfında hiç makineden inmeden aktif olarak çalışmaya devam ettim" diye konuştu."Hayallerinizden asla vazgeçmeyin"Kendisini gören gençlerin de bu mesleğe ilgi duymaya başladığını anlatan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir Vanlı olarak bu görevi üstlenmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda bir kadın olarak rol model olabilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Genç kızlardan ‘biz de bu mesleği yapabilir miyiz Güler abla?’ diye çok fazla soru alıyorum. Cevabım her zaman aynı: Evet kızlar, siz de yapabilirsiniz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlar isterse her şeyi başarır."