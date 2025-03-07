Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ikinci ayında 81 yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2025 yılının Şubat ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayında 81 yaralamalı kaza, 218 maddi hasarlı kazada 164 yaralı kayıtlara geçti.Erzurum’da 2025 yılında ise; 170 ölümlü-yaralamalı kaza, 431 maddi hasarlı kazada 2 ölü ve 328 yaralı kayıtlara geçti.