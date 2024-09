Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.Erzincan’da hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnuları topalmak için vatandaşlar kolları sıvadı.İlk olarak zorlu arazilerden ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnu, yine tek tek temizlenerek suyla birlikte kaynatılıyor.Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor.Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Şeyma Yüksel kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, “Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7’den 70’e herkesin tüketmesini tavsiye etti.