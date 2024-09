DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan Ballı Barajında çalışmaların devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını kaydetti.Erzincan Ballı Barajında gövde dolgusu ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “İnşaatta kaya ocağı ulaşım yolu, kret ulaşım yolu ve memba batardosu imalatlarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 350 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yaklaşık 800 bin metreküplük kısmını yüzde 59 oranda tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir.” şeklinde konuştu."Can Erzincanlı üreticilere yılda 115 milyon lira ek gelir sağlayacak olan baraj 9,95 milyon metreküp su depolayacak!"11 bin 500 dekar araziye can suyu verecek Ballı Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 11 bin 500 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Can Erzincanlı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 115 milyon lira daha fazla kazanacak” dedi.Temelden yüksekliği 93,50 metre olarak projelendirilen Erzincan Ballı Barajı’nın gövdesi “Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu” tipinde projelendirildi. 9,95 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 11 bin 500 dekar araziye can suyu verecek.