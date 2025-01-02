YURTLİG Erzurum il birinciliğini finalde Oğuzhan Yaşar’ı 3-0 mağlup eden İbrahim Hakkı Erkek Yurdu kazandı. Kupa törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Şampiyon olan takımımıza Bölge ve Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” dedi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Vedat Engin’in Koordinatörlüğünü yaptığı YURTLİG Futbol İl Birinciliği maçları sona erdi.GSİM Yakutiye Sentetik Futbol Sahalarında oynanan YURTLİG il birinciliği maçlarına İbrahim Hakkı, Oğuzhan Yaşar, Oltu, Pasinler, Aşkale, Nurettin Topçu, İspir, Horasan, Hınıs ve Aziziye Erkek Yurtları katıldı. Turnuvanın finali ise İbrahim Hakkı Erkek Yurdu ile Oğuzhan Yaşar Erkek Yurdu arasında oynandı.Şampiyon İbrahim Hakkı Erkek YurduErzurum GSİM Yeni Sentetik Futbol Sahasında oynanan final maçı soğuk havaya rağmen kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden İbrahim Hakkı Erkek Yurdu Şampiyon oldu. İkinciliği Oğuzhan Yaşar Erkek Yurdu elde ederken, Oltu Erkek Yurdu ise üçüncü sırada turnuvayı tamamladı. Final karşılaşmasının ardından Turnuvanın Koordinatörü Vedat Engin, şampiyon olan İbrahim Hakkı Erkek Yurdu’nu tebrik ederken, il birinciliğinin fair play ruhu içinde geçmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.Çakmur Kupa Verdi Tebrik EttiŞampiyonanın kupa töreni ise oldukça renkli geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşen kupa ve madalya töreninde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şampiyon olan İbrahim Hakkı Erkek Yurdu’na kupasını takdim ederek Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında başarılar diledi.