Elazığ’ın, 24 Ocak 2020 depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenmesinin ardından kentte 27 bin 716 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 11 bin 336 konutun yapımı da devam ediyor.Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen hak sahiplerinin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor. 24 Ocak Elazığ depreminin ardından kent genelinde 24 binden fazla konutun yapımı başlayarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmişti. Depremin yaraları sarılmaya devam ederken, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların sıcak yuvasına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde deprem konutları başlayarak hızla yükselmeye başladı. Depremlerden en çok etkilenen Elazığ’da 2020 ve 2023 depremlerinde 27 bin 716 hak sahibi evlerine yerleştirilirken 11 bin 366 inşaatın yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar, yapımı devam eden konutların da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor."Konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz"24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Ardından 6 Şubat 2023 yılında bir büyük deprem daha yaşadık. Ülkemizi ve bölgemizi derinden etkiledi. Her iki depremde de Elazığ’da biz hak sahipliği noktasında gerekli çalışmaları devlet olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaşanan iki depremde 39 bin 82 hak sahibimiz var. Bunlardan 27 bin 716’sının evlerini teslim ettik. Şu an itibariyle de 11 bin 366 inşaatımız devam ediyor. Biz 2025 yılının sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da büyük gayretleriyle bu inşaatları tamamlama noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve musibetten korusun. Asrın felaketinde tüm kurumlar vatandaşlarımız yaralarını sarmak için seferber oldular. Şu anda Elazığ neredeyse bir şantiye görünümünde, 11 bini aşkın inşaatımız hem kırsalda hem de şehir içinde. Depremden etkilenen her vatandaşımızın olumsuzlukları bitirilinceye kadar bizim gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Arama ve kurtarma birliklerimiz ve AFAD’ın gücü her geçen gün çok daha iyi noktalara ulaşıyor. Bu anlamda Elazığ AFAD olarak gerekli hazırlıkları İçişleri Bakanımızın öncülüğünde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı gayretle devam edeceğiz. Bölgeyle ilgili muhtemel deprem senaryoları üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak öncelikle, binaların daha sağlam hale getirilmesi noktasında belediyemiz ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız sürdürülüyor ve aynı şekilde devam edecektir. Biz yüzde 95 oranına ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdik. Yargı sürecinde olanlar var. Bunlar da bitirildiğinde ağır hasarlı bina kalmayacaktır. Ondan sonra da şehir içinde kentsel dönüşüm ile ilgili olarak çalışmalara gerekecek. Bununla ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisindeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.