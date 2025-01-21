Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi, çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden hasta kabul ediyor.Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dahili Yoğun Bakım Sorumlu Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çakmak, hastanenin dahili yoğun bakım ünitesinin 2012’den beri il ve çevre illere hizmet verdiğini belirtti. Çakmak, “Dahili yoğun bakım ünitesi, Toplamda 17 yatak kapasitesine sahip ve 3’üncü basamak en üst düzey yoğun ünitesi statüsüne sahiptir. Dahili yoğun bakım ünitesine çevre iller başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Türkiye’nin neredeyse tamamından hasta kabul ediyoruz. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 30 ilden hasta kabul ediyoruz. Aylık olarak yaklaşık 50, yıllık olarak da ortalama 600 hasta tedavi ediliyor. Bölgemizde en çok hastanın yatarak tedavi gördüğü dahili yoğun bakım ünitesidir. Fırat Üniversitesi Hastanesi dahili yoğun bakım ünitesi, gerek teçhizat gerekse personel donanımı açısından bölgedeki en üst kademe dahili yoğun bakım ünitelerinden biridir. Özellikle halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni nedeniyle gelişen akciğer yetmezliği bulunan hastalar, koah hastası olup da solunum cihazı ihtiyacı gelişen hastalar, ileri evre kanser hastaları, ağır enfeksiyona bağlı sepsis tablosu gelişen hastalar, kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tablosundaki hastalar, hematolojik hastalar, böbrek ve kalp yetmezliği olan hastalar ve beyin damar tıkanıklığı gelişen nöroloji hastaları dahili yoğun bakımda tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.