Yeşilyurt’un dört bir tarafında sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, yol ve kaldırım yenileme ile temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Yeşilyurt’umuzun gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız. İlçemizi modern bir kent hüviyetine ulaştırmak için hizmet seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde asfalt, kilit parke, yol düzenleme ve yol açma çalışmalarına son hızıyla devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise belirlenen program çerçevesinde parklar, refüjler, kaldırımlar ve sokakların temiz ve düzenli olması için 7/24 mesai yapıyor. Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin ilçenin genelinde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, yol asfaltlama, temizlik, parkların bakım ve onarımlarını yapan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt’u modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun bir mesai yapıyor.İlçe genelinde aşırı kullanımdan dolayı deforme olan yolları ve kaldırımları baştan aşağıya yenileyip, çevre düzenlemelerini büyük bir titizlikle yerine getiren ekiplerin gayretli çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini iletti.Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu ortamlarda hayatını sürdürmesi için ilçe genelinde yenileme ve değişim yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Geçit, üretken ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışarak tespit edilen sorunları teker teker çözüme kavuşturduklarını söyledi.Mahallelerin sağlıklı yaşam koşullarına sahip olmasının Yeşilyurt’un yeniden yapılanmasına büyük bir katkı sunduğunu hatırlatan Başkan Geçit, “Belediye olarak ilçemizin her bir noktasına ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürmeye devam ediyoruz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sokaklarımızda, caddelerimizde ve tüm yaşam alanlarımızda yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Yol açma, yol ve kaldırım yenileme, sıcak asfalt serimleri ve temizlik çalışmalarımızla ilçemizin her noktasının güzel ve temiz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Üretken ve çözüm odaklı hizmetlerimizi her mahallemize taşıyoruz, vatandaşlarımızda bunu yakından görüyor. Ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Tüm bu hizmetler hemşehrilerimizin sağlıklı ortamlarda yaşaması içindir, tüm hizmetler Yeşilyurt içindir. Bizler bu şehre ve insanlarına hizmet etmek için göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi için titiz, planlı ve üretken bir hizmet anlayışıyla çalışarak deprem yaralarını sarıyoruz. İhtiyaç duyulan her mahalle ve sokakta hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Güzel ilçemizin her noktasına kaliteli, nitelikli ve güzel hizmetler ulaştırıp, gerek ekiplerimizin tespit ettiği gerekse de saha incelemelerimizde bize iletilen eksiklikleri teker teker çözüyoruz. Muhtarlarımıza destekleri, hemşehrilerimize gösterdikleri anlayış ve teveccüh, çalışma arkadaşlarımıza gayretleri için çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Hep birlikte hareket ederek ilçemizi hak ettiği yatırımlarla buluşturuyoruz. Bizlerde sürekli sahadayız, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla iç içeyiz, çözüm odaklı çalışıyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan ilçemizin her noktasına adil bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.