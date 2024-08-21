Kars’ta tarihi bir bina herkesin gözleri önünde yok oluyor. Duvarlarında ağaç yetişen, duvarları yavaş yavaş yıkılmaya başlayan ve defalarca ateşe verilerek yakılan tarihi bina koruma altına alınmayı bekliyor.Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan ve Ruslar tarafından yaptırılan tarihi binanın duvarları ve bacasında filizlenip boy veren ağaçlar, bina duvarlarının yıkılmasına neden olurken, binanın içerisinin de defineciler tarafından kazıldığı görüldü.‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’nin hayata geçirildiği Haydar Aliyev Caddesi üzerinde sahipsizliğe terk edilen tarihi bina özel mülk olduğundan ve sahiplerin izin vermemesinden dolayı proje kapsamı dışında tutuldu. Çeşitli tarihlerde defalarca yangın çıkan binanın çatı ve ahşapları da zarar gördü.Duvarlarındaki motiflerin bozulduğu, camları kırılan ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi binanın akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.Baltık mimarisi özelliği taşıyan tarihi binanın yetkililer tarafından üzerinde yetişen ağaçlardan arındırılmasını bekleyen vatandaşlar, binanın biran evvel koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti.Haydar Aliyev Caddesi üzerinde ağaç yetişen tarihi binanın yetkiler tarafından üzerindeki ağaçlardan kurtarılması bekleniyor. Ağaç köklerinin duvarlara zarar verdiği tarihi bina önlem alınmadığı takdirde yıkılarak kaybolacak.