Toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için sportif ve sosyal hizmetlerde farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, bu yıl ki ana teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım’ olan Avrupa Hareketlilik Haftasını özel etkinliklerle kutlayacak.Her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası, Yeşilyurt İlçesinde dolu dolu geçecek. Sağlıklı ve hareketli yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun her kesimini harekete geçirecek etkinlik takvimi hazırlayan Yeşilyurt Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.Bu yıl ki ana teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım’ olan Avrupa Hareketlilik Haftasına yakışacak etkinlikler düzenlemek için planlı bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi, sürdürülebilir hareketlilik, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam konularına dikkat çekmek amacıyla öncelikle Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezi ile Yeşilyurt’un farklı noktalarındaki Spor Tesislerinde düzenlenen spor kurslarını 15 gün boyunca ücretsiz bir şekilde sporseverlerin hizmetine sunacak.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün gözetimindeki spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Yaşam ve Spor Merkezinin yanı sıra Spor Tesislerindeki ilgili birimlere başvurularını yaparak, ücretsiz kurslardan yararlanabilecekler.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 20 Eylül Cuma Günü saat 17:00’de ‘Bisiklet Turu ile Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi’ özel etkinliği düzenlenecek.Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezi önünde toplanacak olan bisiklet tutkunları, Beylerderesi Şehir Parkına kadar pedal çevirdikten sonra burada çevre temizliği yaparak yeniden Yaşam ve Spor Merkezine dönüş yapacak. Bisiklet turu ile çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapılacak etkinliklere Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’te katılacak.Avrupa Hareketlilik Haftasını önemsediklerini ve desteklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “ Hemşehrilerimizin sağlıklı, dinamik ve hareketli bir yaşam sürmesi için sportif ve sosyal faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hareketli bir yaşamı özendirmek ve teşvik etmek içinde belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Çevre dostu politikalarımız ile daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Her yıl 16 ile 22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birbirinden güzel etkinliklerimizi vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimiz ile Spor Tesislerimizdeki spor kurslarımızdan 15 gün boyunca her hangi bir ücret almayacağız. Sporseverler kurslarımıza gelerek istedikleri alandaki kurslardan yararlanabilecekler. Bununla birlikte 20 Eylül Cuma günü saat 17:00’de Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinden başlayıp Beylerderesi Şehir Parkına kadar devam edecek olan bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz. Bisiklet tutkunlarıyla birlikte pedallarımızı sağlıklı yaşam için çevireceğiz. Beylerderesi Şehir Parkımızda sporcularımız ve çevre gönüllülerimizle birlikte genel bir çevre temizliği yaparak temiz ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturacağız. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.