Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “İlçemizdeki sosyal yaşam alanlarını yeni yatırımlarla daha değerli ve özel hale getirmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün teknik kapasitesi ile envanterindeki malzeme kalitesini artırdık. Kent estetiğine değer katan hizmetlerimizle vatandaşlarımızın daha güzel bir Yeşilyurt’ta yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde vatandaşların hizmetine sunulan parklar ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra ortak kullanım alanlarının refah, güzel ve modern bir görüntüye kavuşması için hizmet odaklı bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teknik kapasitesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından yükseltildi.Yeşilyurt’u daha fazla güzelleştirmek ve yeni yatırımlarla kent estetiğine daha fazla değer katmak için çaba sarf ettiklerini her fırsatta dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret etti. Yeşilyurt’un muhtelif alanlarında vatandaşların beğenisine sunulan kamelyalar ve bankların yanı sıra birçok ürünün üretildiği atölyede incelemelerde bulunan Başkan Geçit, Yeşilyurt’ta hem kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar hem de mevcut park alanlarının bakım ve onarımlarına ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.“Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür”Yeşilyurt’ta park ve bahçeler hizmetlerinin yanı sıra yeni döneme yönelik faaliyet planlamaları hakkında bilgi alan Başkan Geçit, personellerle sohbet ederek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Çalışanların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Geçit, şimdiye kadar gerçekleşen ve halen devam etmekte olan yatırımlarda büyük emek sahibi olan tüm çalışanlara teşekkür etti. Başarının ekip çalışmasıyla geldiğini ifade eden Başkan Geçit, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür. Sizlerden istediğim her gün bir önceki günden daha fazla çalışmanız ve işinize aşkla sarılmanızdır. Park ve bahçe hizmetleri bir belediyenin en önemli çalışma alanlarından bir tanesidir. Hepinizin gayretini görüyoruz ve takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşıp işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Geçit, ilçe sakinlerine hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, Yeşilyurt’a en güzel hizmetlerin gelmesi için her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi. Ziyarette mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Geçit, "Belediye birimlerimizi sık sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyoruz, mesai arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, fikir alış verişinde bulunuyoruz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde yer alan parklarımız ve sosyal yaşam alanlarımızın daha güzel hale gelmesi için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, ilçe genelindeki yatırımlarımızı konuştuk, atölyemizde üretilen kamelyalar ve banklarımızın son durumlarını inceledik. Göreve geldiğimiz günden bugüne müdürlüğümüzün kapasitesini artırdık, atölyemizde kaliteli malzemeler üretiliyor. Alanında deneyimli personellerimizin gözetiminde mevcut parklarımızın bakım ve onarımları titizlikle yapılıyor. Parklarımızda bulunan oyun gruplarımız, spor aletlerimiz, kamelyalarımız, ışıklandırma sistemleri, banklarımız ve tüm malzemelerimizin tadilatlarını buradaki ekiplerimiz yapıyorlar. Atölyemizin imkanlarını daha iyi bir düzeye getirdik, bu sayede çalışmalar daha hızlı ve pratik yapılıyor. Parklarımızı yeni yatırımlarla ve düzenlemelerle modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz bir yandan mevcut parklarımızı yenilerken diğer taraftan kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediye olarak kent estetiğine değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Konuşmasının sonunda personellerinin fikirlerini önemsediğinin altını çizen Başkan Geçit, ‘ailem’ diye nitelendirdiği mesai arkadaşlarıyla birlik ve beraberlik içinde Yeşilyurt için çok iyi hizmetler yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.