Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramalarında 6 parça halinde 378,98 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin ve extacy hap ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
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