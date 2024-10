Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, “Elazığspor hep şampiyonluk yarışının içinde olacak” dedi.Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Elazığspor Tesisleri’nde 2. Başkan Mustafa Şerifoğulları ve Basın Sözcüsü Hasan Uygur’un da katıldığı basın toplantısında değerlendirmeler yaptı. Takımın başına geldikleri süreci değerlendirerek konuşmasına başlayan Yenihayat, takımın eski günlerine döneceğini ve her zaman şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi.Lig hakkında genel bir değerlendirme yaparak konuşmasına başlayan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, “Ligin başlangıcı ve şimdiki geldiğimiz haftaya kadar 9 lig maçı 1 kupa maçı oynadık. Ligde 9 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldık. Geçen seneden devam eden bir sürecimiz vardı. Toplamda 36 maça çıktık. 25 galibiyet 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık bu zamana kadar. Önemli bir grafik olduğunu düşünüyorum. Kulübün önceki sıkıntılı sürecinin ardından tekrardan ayağa kalkması, bizden önceki senede küme de kalması ve arkasından geçmişten gelen problemleri halledip aynı zamanda yarışmacı takım oluşturmak ve kulübü o yola sokmak çok kolay bir iş değil. Ben ve ekibim ligin 5. haftasında geldik, Silifke maçıyla sürece başladık geldiğimizde karamsar bir takım vardı. Kimsenin umudu yoktu başladığımızda yeni stadyum da galibiyet yok takım galibiyet alamıyor kötü giden bir grafik bunların sonucunda takıma kazanma alışkanlığı yüklememiz gerektiğini düşündük ve o anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.“Elazığspor eski değerine dönecektir”Pozitif futbol oynayan bir takım haline geldiklerini kaydeden Yenihayat, “Buradakiler duygusal baksa da dışardaki gözler tarafından baya iyi bir takım olduğumuzu yapılan yorumlardan görüyoruz. Bazı insanlar bizim tarzımı sahaya koymuş olduğumuz modeli beğenmeyebilir. İstikrar önemlidir, bu devam ediyor bazen sonuca yansıtamayabiliriz değişkenlikler olabilir performans düşüklüğü beceriksizlik ve oyuncu o gün gününde olmayabilir. Genele baktığımızda oyun kültürünün devam ettiğini ve gittiğimiz rakipler tarafından da takdir edildiğimizi söyleyebilirim. Elazığspor tekrardan eski değerine dönecektir. Lige baktığımız zamanda seri ile alakalı çok fazla konuşuldu, çok fazla takım önüne geçti 31 maç mağlup olmayan bir takım var denildi. Bu durum Elazığspor’un tanıtımını da arttırdı. Bizim normal hedefimiz 2. Lig’de şampiyon olup üst lige çıkmak. Sıralama da hala kafaya oynayan bir takımız. Bu serinin hedefin önüne geçmesi her mikrofon uzatıldığında asıl hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim” diye konuştu.“Bir yerde kaybedecektik”Dünyada bütün maçlarını kazanan bir futbolcu grubu veya bir takım olmadığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Biz hep ligdeki hedefimize odaklanıyoruz. İlk mağlup olduğumuz maç olan Menemen FK maçı bunu hep beraber yaptık mağlubiyetin sebebi sadece bizler değiliz. Bir yerde muhakkak kaybedecektik, kazanma alışkanlığımız olduğundan dolayı kaybettikten sonra toparlanma şehir de zor oldu. Ben o maçtan sonra sanki bir yakınımı kaybetmiş gibi oldum. Bunu ilk defa söylüyorum ama geride bıraktık mağlup olabiliriz, düzelteceğiz. Menemen maçından sonra dedikodular çıktı. Elazığspor ve bizim ismimizin olduğu yerde bu yorumlar yapılması yanlıştır. Özetlersek Elazığspor hedefinden kopmuş değil. Gerçek Elazığspor taraftarı bizlere destek veriyor bunu görebiliyoruz. Ama bir kesim Elazığspor’un iyi olmasını istemiyorlar bunu görebiliyoruz. Bu takım kazandığında üzülen insanları kaybettiğinde mutlu olan insanlar olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Şunu bilsinler ki biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.“Koltuk sevdalısı değiliz”Şampiyonluk ortalamasının şu an sadece 1 puan gerisinde olduklarını belirten Yenihayat, “Bugüne kadar oynadığımız maçlarda Menemen FK maçını kayıp olarak görüyoruz. Aksaray maçında penaltı kaçırıyoruz ardından pozisyonlara giriyoruz oyunumuz onlardan daha güçlü bunu izleyenler görebilir ama bir şekilde o top kalenin içine girmedi. Erbaa’da tam kazanacak durumdayken karşı karşıya kaçırıyoruz arkasından pozisyon hatalarından yediğimiz bir gol var. Yıkıcı olan taraf bu olayların olması. Ortalama baktığınızda içeride 3 puan dışarıda 1 puan takımları şampiyonluğa götürür. Geçen hafta ki fırsatı değerlendiremedik 90+ da yediğimiz golle. Rakiplerimiz bizlerden çekiniyor. Taraftarın kafasında bir takım vardır asla yenilmez ama futbol böyle bir şey değil. Hedeften kopmuş değiliz, elimizden geleni yapıp bu takımı üst lige çıkaracağız. Bir takım kötü giderse bizde gerekeni yaparız, koltuk sevdalısı değiliz bunu da belirtelim. Taraftarımızdan isteğimiz bizi sonuna kadar desteklemeleri. Biz burada olduğumuz sürece Elazığspor hep şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Ligin sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğa uzanacağız” şeklinde konuştu."Bu kararı takımı korumak adına aldım"Muhammed Arslantaş hakkında da konuşan Bülent Yenihayat, “Aksaray maçında kaçan penaltıda birinci penaltıcımız Beykan ikinci penaltıcımız Muhammed Arslantaş’tır. Bunu ligin başında belirledik. Muhammed oynadığı her takımda penaltı attı. Kerim’in attığı penaltı da oyunda değildi ama oyunda olsa bir hafta önceki kaçırmasıyla ve üzüntüsüyle ona attıramazdık kendisi de atmak istemezdi zaten. O an hadi Muhammed atsın da morali düzelsin demedik. Muhammed penaltıcı diye Muhammed kullandı. Muhammed kaçırdığı pozisyonlardan dolayı baya üzgün. Muhammed’i cezalandırmaktan dolayı kadro dışı bırakmadık ufak bir sakatlığı var ve ben Erbaa maçından sonra yönetime de söyledim; ’Muhammed’i bu seyircinin karşısına çıkaramam’ dedim. Normalde kupa maçında forvette Muhammed ile çıkacaktım ama Erbaa maçından sonra onu bu taraftarın önüne çıkarmama kararı aldım. Eğer bu kişi Beykan da olsa çıkaramazdım. Bu kararı takımı korumak adına aldım” sözlerini sarf etti.