Siyasi partilerin üye sayılarının açıklaması ile birlikte 6 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin 3. partisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Yeniden Refah partisinde üye sayısındaki artış ve halkın gösterdiği ilgi genel merkezinde herkesin yüzünü güldürüyor. Yeniden Refah partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat, Türkiye’nin değil illerinden olduğu gibi Erzurum’da da partilerine büyük bir teveccüh gösterildiğini belirterek büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.Sadık Çat yaptığı açıklamada, "Bundan tam 6 yıl önce, 23 Kasım 2018 tarihinde, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız ilhamla, Muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde ve 99 kurucu üyemizin fedakâr gayretleriyle Yeniden Refah Partimizi kurduk. O gün, milletimizin hak ettiği huzuru, adaleti ve refahı sağlamak için büyük bir kararlılıkla yola çıktık. Bu kutlu yürüyüşte milletimizin bize olan güveni, inancı ve desteği sayesinde, bugün 622 bin 847 üye ile Türkiye’nin 3. büyük partisi konumuna ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca bir siyasi hareketin değil, aynı zamanda milletimizin öz değerlerine, milli görüşe ve yeniden büyük Türkiye idealine duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Yeniden Refah Partisi olarak, çıktığımız bu yolda, milletimizin derdiyle dertlenen, çözüm arayan ve halkın sesi olmayı ilke edinen bir anlayışla çalışıyoruz.Üye sayısında tarihi başarı2022, 2023 ve 2024 yıllarında üye sayısı artışında Türkiye’de birinci parti olmamız, bu başarının en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu süreçte partimize katılan her bir vatandaşımızın desteğiyle daha da güçlendik, hedeflerimize adım adım ilerledik. Bugün ulaştığımız 622.847 üye sayısı, halkımızın Yeniden Refah Partisi’ne duyduğu güvenin ve teveccühün açık bir tezahürüdür.Büyük bir davanın emanetçileriyizBiz, yalnızca bir siyasi parti değiliz; biz, büyük bir davanın, büyük bir idealin taşıyıcılarıyız. Yeniden Refah Partisi, bir milletin öz değerlerini ayağa kaldırmayı, adaletin hüküm sürdüğü, refahın paylaşıldığı ve huzurun hâkim olduğu bir Türkiye inşa etmeyi hedefleyen bir harekettir. Bizler, bu kutlu yolda hiçbir engel tanımadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.Milletimizin her ferdine şükranlarımızı sunuyoruzBugüne kadar bize güvenen, dualarıyla yanımızda olan, alın terini ortaya koyarak bu kutlu davaya omuz veren her bir vatandaşımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin bu desteği, sorumluluğumuzu daha da artırmakta ve çalışma azmimizi güçlendirmektedir.Hedefimiz: Yeniden Büyük TürkiyeYeniden Refah Partisi olarak, yalnızca bugünün değil, geleceğin Türkiye’sini inşa etmeye kararlıyız. Adaletin, refahın ve özgürlüğün herkes için tesis edildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, çiftçimizin, işçimizin, esnafımızın yüzünün güldüğü, mazlumların hakkının savunulduğu bir Türkiye için var gücümüzle mücadele edeceğiz.Siz de bu kutlu yürüyüşe katılınBu büyük davanın bir parçası olmak isteyen herkesi Yeniden Refah Partisi çatısı altına davet ediyoruz. Birlikte daha güçlü, daha adil, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Yeniden Refah Partisi, yalnızca bir parti değil, milletimizin umududur, yarınlara olan inancıdır. Türkiye’miz için daha yapılacak çok işimiz, kat edilecek uzun bir yolumuz var. Sizlerin desteğiyle bu yolu hep birlikte aşacak ve bu milletin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Teşekkürler Türkiye! Birlikte başardık, birlikte başaracağız.”