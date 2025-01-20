Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere karne hediyesi olarak havuzların kapılarını açtı.Yaptığı projelerle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere halka dokunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şimdi de öğrencilere karne hediyesi olarak havuzların kapılarını açtı. Yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere havuzlarda yüzme keyfi yaşatacaklarını belirten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “Bu yıl yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimizi havuzlarımıza bekliyoruz. Onlara karne hediyesi olarak deneyimli eğitmenlerimiz gözetiminde yüzme sporunu öğrenmelerini, havuzlarımıza gelmelerini ve burada vakit geçirmelerini istiyoruz” dedi.Kent genelinde 19 havuzun bulunduğunu ifade eden Özdemir, bunlardan birinin olimpik diğerlerinin ise yarı olimpik havuz olduğunu söyledi. Müdürlük bünyesinde başlattıkları yüzme kursunun 12 ay boyunca devam ettiğini vurgulayan Özdemir, “Havuzlarımız, haftada 6 gün çocuklarımızın ve halkımızın hizmetindedir. Burada haftalık olarak sadece mastır dediğimiz yaş grubunda olan 2 bin 200 vatandaşımız bu havuzlardan faydalanmaktadır. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığımızın eylem planında yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi 2018 yılında başlamış olup, bugüne kadar yaklaşık 68 bin 124 çocuğumuza, gencimize ve vatandaşımıza kurs vermişiz. Yalnız 2024 yılı itibariyle 25 bin 472 çocuk ve gencimize proje kapsamında eğitim verildi” ifadelerini kullandı.Yüzmenin artık Türkiye’de bir kültür haline geldiğinin altını çizen Özdemir, “Bu proje ilkokulda okuyan çocuklarımıza yönelik ama biz vatandaşlarımızı da buradan faydalandırıyoruz. Zaman zaman çocuklarımız aileleriyle birlikte buraya geliyor ve buradan faydalanabiliyorlar. Tabii yüzme sporu, havuzlarla başlar. Coğrafi konum itibariyle Van Gölümüz bulunmaktadır. Ama ilimizde şu ana kadar her mahallede, her lokasyonda bir veya iki havuzumuz bulunuyor. Bizler bu anlamda tüm vatandaşlarımızı havuzlarımıza davet ediyoruz. Özellikle burada sporcu yetiştirme amacıyla çocuklarını bize teslim ederlerse, yaş gruplarını kaçırmadan çocuklar da, kendileri de bu havuzlardan faydalanabilir. Öyle ümit ediyorum ki en yakın zamanda burada çok sayıda milli sporcu yetiştireceğiz. Hatta Avrupa ve dünya şampiyonlarını çıkaracağız” diye konuştu.Yüzme havuzunda güzel vakit geçirdiklerini aktaran sporcular ise böyle bir imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür etti.