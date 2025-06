Görevi başarıyla sürdüren Mikail Caşka, görevini yeni İlçe Başkanı Mahmut Hazar’a devretti. Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, eski İlçe Başkanı Mikail Caşka ve yeni İlçe Başkanı Mahmut Hazar birer konuşma yaparak duygularını paylaştı.

ERHUN KARAKUŞ: “MESELEMİZ KOLTUK DEĞİL, MİLLETİMİZE HİZMETTİR”

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, törende yaptığı konuşmada teşkilat ruhunun önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:“Bugün burada bir bayrak değişimine şahitlik ediyoruz. Ama bu sadece bir görev değişimi değil, aynı zamanda ahlaki, vicdani ve siyasi bir sorumluluğun devridir. Yeniden Refah Partisi olarak bizim meselemiz koltuklar değil, milletimizin derdine derman olmak, davamızın yükünü omuzlamaktır. Mikail başkanımıza, bugüne kadar Baskil ilçemizde sergilediği gayretli çalışmalar ve teşkilatımıza kattığı değer için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Mahmut başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Teşkilatımız bir bütündür; bu yapının her bir taşı kıymetlidir. Bizim davamızda kırgınlık olmaz, küskünlük olmaz. Bizde görev istenmez, görev alınmaz; görev verilir. Ve görev verildiğinde de gece gündüz demeden çalışmak boynumuzun borcudur.”

“Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey’in liderliğinde Yeniden Refah kadroları, ahlaklı belediyecilikte ve dürüst siyaset anlayışında bir güneş gibi doğmaktadır. Bu ışığın Baskil’de daha güçlü yanması için bugünden itibaren hep birlikte sahada, gönüllerde ve hizmette olacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.”

MİKAİL CAŞKA: “BİR GÖREV İFA ETTİK, ŞİMDİ BAYRAĞI GURURLA DEVREDİYORUZ”

Görevini devreden eski ilçe başkanı Mikail Caşka ise duygusal bir konuşma yaparak şunları söyledi:“Baskil’de bir dönem boyunca Yeniden Refah davamıza gönül vererek, elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalıştık. Her bir toplantıda, her bir ev ziyaretinde, her bir afişte, broşürde bu davanın izini taşıdık. Görev süremiz boyunca partimize ve davamıza layık olmaya çalıştık. Elbette eksiklerimiz olmuştur, ama samimiyetimizden şüphe edilmesin.”

“Bugün görevi çok değerli kardeşim Mahmut Hazar’a devrediyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Biz buradayız, teşkilatımızın bir neferi olarak her zaman sahada olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bu kutlu davanın bir parçası olmak en büyük şereftir. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

MAHMUT HAZAR: “OMUZ OMUZA, KAPI KAPI ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni ilçe başkanı Mahmut Hazar ise yaptığı konuşmada sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bugün burada aldığımız bu görev, bizim için sadece bir unvan değil, bir vebaldir, bir sorumluluktur. Mikail başkanımızın özveriyle yürüttüğü bu görevi devralmak benim için büyük bir onur. İl Başkanımız Sayın Erhun Karakuş’un da ifade ettiği gibi, bu davanın asıl sahibi millettir; bizler ise bu milletin hizmetkârıyız.”

“Kapı kapı dolaşacağız, gönüllere gireceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçimize, esnafımıza ulaşacağız. Baskil’in her sokağında Yeniden Refah’ın adil ve ahlaklı siyasetini anlatacağız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Tüm teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olsun.”