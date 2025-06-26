Saadet Partisi Elazığ İl başkanı Yunus Emre Yüksel öncülüğünde Mollakendi belediye başkanı Sabri Yılmaz, Molakendi belediye meclis üyeleri Ahmet Cengiz, Muharrem Sarıkaya, Kovancılar belediye meclis üyeleri Enes Yıldırım, Osman Aktaş, Karakoçan Sarıcan belediye meclis üyeleri Sıddık Bataray, Hacı Özdemir, Mehmet Kaya, Palu ilçe başkanı Abdurrahim Meydanoğlu, Kovancılar ilçe başkanı Abdulhalim Kaçmaz, Maden ilçe başkanı Zülküf Sinanoğlu, Baskil ilçe başkanı Fethullah Uzala, Keban ilçe başkanı Mehmet Fırat ve il ve ilçe yönetiminden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grup ile Saadet Partisi’nin yeni Yol grup toplantısına Katılım sağladı.

Elazığ Saadet Partisi teşkilatlarını TBMM’de Saadet Partisi Bursa milletvekili Mehmet Atmaca ve yine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Elazığlı hemşehrimiz Abdullah Akın karşıladılar . Grup toplantısında meclis salonu Elazığ nidaları ile inlerken grup toplantısının sona ermesinden sonra kalabalık grup Saadet Partisi genel merkezinde, genel başkan Mahmut Arıkan ve genel başkan yardımcısı Abdullah Akın ile bir araya geldiler.

