Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor maçı sonrası her iki takımın da teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Gençlerimizle mücadelemizi sürdüreceğiz” derken, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da "Önemli olan 3 puan" dedi.Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, sosyal medyada taraftarlar tarafından başlatılan “Sahipsiz Malatya” etiketine 20 bin kişinin destek verdiğini belirterek, tüm Malatyalıları bu desteğe katılmaya davet etti. Sezon başında kadroda 11 oyuncusunun başka kulüplere transfer olduğunu ve bu durumun takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Uçkun, “O arkadaşlarımız ligde alıştılar, ama şu anda kadromuzda 17-18 yaşındaki genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncularımızın tecrübesi henüz bu lig için yeterli değil. Ancak gösterdikleri mücadeleyi takdir ediyorum. Son dakikalara kadar direndiler, ancak bir duran top golüyle mağlup olduk” ifadelerini kullandı.Genç oyuncuların gelişimi için sabırlı olacaklarını belirten Uçkun, “Bu genç oyuncularımızı zamanla bu seviyeye getireceğiz. Rakiplerimiz maliyet olarak yüksek ve deneyimli olabilir, ancak bizim en büyük avantajımız genç oyuncularımızın enerjisi ve potansiyeli. Takımımız maçın sonlarına doğru rakipten daha fazla pozisyon bulmaya çalıştı. Gençlerin tecrübesizliklerinden kaynaklanan bazı hatalar olsa da, mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.Yeni Malatyaspor’un bu hafta U-19 takımından takviye oyuncularla mücadele ettiğini belirterek “Bu süreçte takımımızın daha da gelişeceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.Bülent Korkmaz: "Önemli olan 3 puan"Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise maçla ilgili değerlendirmesinde takımının gösterdiği mücadeleyi överek maçın özellikle ikinci yarısında daha fazla pozisyon bulmalarına rağmen golü atamadıklarını dile getirdi. Korkmaz, “Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk ve bekliyorduk. İkinci yarıda çok pozisyona girdik ama atamadık. Bir sıfır her zaman tehlikeli bir skor. Genç oyuncularımız ellerinden gelen maksimum mücadeleyi gösterdiler. Karambolde gol de atılabilirdi, ama duran toptan da pozisyon verdik. Yine de ikiyi bulabilseydik, işimizi kolaylaştırabilirdik. Ama önemli olan 3 puandı, oyuncuları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.Takımının savunma oyununu geliştirdiğini belirten Korkmaz, pozisyon verme riskine rağmen savunma oyuncularının sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade ederek, “Savunma oyuncuları daha çok toplanmıştı çünkü baskı kurduğumuzda topu stoperle başlatıyorduk. Bu kadar pozisyona girmek sıkıntı oluşturabiliyor. Ama önemli olan 3 puan almak” dedi.Malatya’daki futbol atmosferiyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Korkmaz, “Malatya’ya herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası benim de memleketim. Yıllarca Süper Lig’de oynayan bir kulüp, şu anda genç oyuncularla mücadele etmeye çalışıyor. Onların da bir yeterlilik seviyesi var çünkü gençler. Malatya’ya sahip çıkmak gerekir. Bu şehir büyük bir deprem yaşadı ve hala ayağa kalkmaya çalışıyor. Spor, her zaman birleştirici ve bağlayıcıdır. Bu yüzden destek olunması gerekiyor” diye konuştu.