Turizm alanında verimli bir yıl geçiren ve 800 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan Van, 2025 yılına da yeni hedeflerle girmeye hazırlanıyor.2024 yılında 800 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan Van’da turizmcilerin yüzü gülüyor. 2024 yılına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “2023 yılına baktığımız zaman geceleme turist sayısında yaklaşık 692 bin sayısındayız. 2024 yılı kasım ve aralık istatistikleri de yayınlandıktan sonra yapmış olduğumuz çalışmalar ve öngörümüz 800 binleri geçiyoruz. Dolayısıyla hedefimize ulaşmış olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hedeflerimizi arttırma yolunda çalışmalarımız devam edecek” dedi."Ören yerlerimizi 220 bine yakın kişi ziyaret etti"Van’ı ziyaret eden turistlerin yüzde 90’ının İranlılardan oluştuğuna dikkat çeken Şahin, “İranlı turistlerimiz yüzde 90 civarında. Sonrasında ise Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve Hollanda geliyor. Tabi ilimize gelen turistler özellikle ören yerlerimize ziyaretler düzenliyor. Van müzemiz, Urartu eserleri bakımından dünyanın en büyük müzesi. Müzemiz bu yıl 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Yine Van Kalesi 25 bine yakın ziyaretçi ağırlarken Akdamar Adası ve Anıt Müzemiz, aralık ayı hariç 165 bin kişiyi ağırladı. Dolayısıyla toplamda 220 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlamış olduk” ifadelerini kullandı."Uçak sefer sayıları düzeltilirse 2025 yılında güzel bir oran yakalayacağız"TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise uçak sefer sayılarının azlığı nedeniyle yeteri derecede kültür turları alamadıklarına dikkat çekerek, “Bizler TÜRSAB olarak sırasıyla İran, Irak, Van ve İzmir’deki fuarlara gittik. Sektör adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ama 2024 yılında iç pazarda uçaklarımız olmadığı için kültür turları alamadık. Turizmin hareketliliği iç pazar çok önemli. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bizlerde sektörümüz adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ümit ediyorum 2025 yılında otellerimiz ve sektörümüz dolu dolu bir pazar geçirir. Turizm hareketliliği çok yoğun olur. İnşallah uçak sefer sayıları düzeltilirse, 2025 yılında güzel bir oran yakalarız diye düşünüyorum” diye konuştu."Kaçak yapıların önüne geçilmesi lazım"Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan da Van’da özellikle kaçak otel ve apart evlerden dolayı turizmden yeteri derecede faydalanamadıklarını belirterek, “Geçen seneye baktığımızda 2024 bir hayal kırıklığı oldu. 45 günlük bir doluluk oranına ulaştı. Bunun nedeni ülkemizin ekonomik durumu ve ikincisi ise kayıtsız konaklama. Kaçak otel ve apart dediğimiz konaklama tesisleri. Van’a bu sene yaklaşık 900 bin gibi giriş yapan turist sayımız var ama kayıtlı turist sayısı 400 bini geçmemektedir. Bu Van için bir kayıptır. Bütün kurumlara müracaatta bulunduk. Yeni genelgeler geldi. Umutluyuz. Bunun önüne geçileceğini düşünüyoruz” dedi."2024 yılı beklentilerimizi karşılayan bir yıl oldu"2024 yılının beklentileri karşılayan bir yıl olduğuna vurgu yapan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, “Otel içerisinde almış olduğumuz pazar çeşitliliği ile hem ilimize farklı bir ahenk kattık hem de çalışmalarımızı da bu yönde ilerletmiş olduk. 2025 yılına da aynı şekilde hem yerel gruplarımız hem uzak doğu gruplarımız hem banketlerimiz hem de toplantı salonlarımızı en etkin bir şekilde kullanacağımız çalışmalarımıza da hız verdik. Umarım 2025’de 2024 gibi güzel bir şekilde geçmiş olur” ifadelerine yer verdi."On binlerce kişiyi otelimizde ağırladık"Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya da 2024 yılının verimli bir sene olduğunu ifade ederek, “Maddi beklentilerimizi karşıladığımız, pazar çeşitliliğini oluşturduğumuz gayet başarılı bir seneyi geride bırakıyoruz. 2024 yılında özellikle uzak doğu pazarından grupları ağırlamış olmak, pazar çeşitlerini artırmış olmak otelimiz adına pozitif etkenlerden biri olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra yerelde anket organizasyonlarında (kongre, toplantı, düğün) on binlerce misafirlerimizi otelimizde ağırladık. 2025 yılının da aynı şekilde olacağını ümit ediyoruz. Özellikle pazar çeşitliliğinin artacağını düşünmekteyiz. Uzak doğu grupları bekliyoruz. Bu minvalde antlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki, 2025 yılı da 2024 yılı gibi güzel geçecek” şeklinde konuştu.