Van Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, il genelinde 20 yeni okul yapılacağı müjdesini verdi.Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Değerlendirme Toplantısı yapıldı. İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıda iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği tedbirlerinin yanı sıra "Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin önemi, MEBİ platformunun kullanımı, valilik projeleri, eğitim öğretim döneminde atılacak adımlar ve okulların fiziki durumu gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Van Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, il genelinde yapılması planlanan 19 okul ile Tuşba ilçesinde yapılması planlanan fen lisesi ile ilgili müjdeli haberler vererek, "Bu okulların yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için gerekli hazırlıklar sürüyor. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte ilimizde okul ihtiyacının neredeyse tamamı karşılanacaktır" dedi.Milli Eğitim Bakanlığının tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gittiği iddialarına da açıklık getiren Aras, "Bazıları diyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidiyor. Hayır, böyle bir kısıtlama yok. Tam tersi geçen yıla göre ihtiyaçlarımız daha fazla karşılandı. İlimizde eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü destek sağlanıyor. Yeni projeler ve yatırımlarla çocuklarımız için en iyi eğitim ortamını oluşturmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.Okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı, ikramlarla sona erdi.