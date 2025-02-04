Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, kış ayında sindirim sistemindeki bozuklukların alevlendiğini, kış ayının hareketsiz yaşama yol açtığını, metabolizmamızın yavaşladığını ve bunun da karında şişkinlik, dolgunluk karın ağrısına yol açabildiğini belirtti.Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız sindirim sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşların yağlı yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, ’’Kış ayında sindirim sistemindeki bozuklukların alevlendiğini, kış ayının hareketsiz yaşama yol açtığını, metabolizmamızın yavaşladığını ve bunun da karında şişkinlik, dolgunluk karın ağrısına yol açabiliyor. Soğuk havalardan dolayı vücudumuzdaki damarların enerjiyi idareli kullanmaları için kasıldıklarını ve bu kasılmalardan dolayı kış aylarının kramp şeklinde karın ve mide ağrılarına ve ayrıca karında şişkinliğe yol açabilir. Kış ayında nem oranının azalmasından dolayı su içme oranında azalma meydana geldiğini bunun neticesinde de az su içmeye bağlı olarak şikayetlerin artabileceğinin altını çizdi. Liften zengin besinler tüketmemizin önemli olduğunu, liften zengin besin tüketilmediği takdirde kabızlığa sebep olunduğunu, hareketsiz kalmanın şişkinliğe, kabızlığa, karın ağrısına, erken doymaya yol açtığını, bundan dolayı özellikle yemeklerden sonra yürüyüş yapmanın, hareket etmenin mide bağırsak sistemini harekete geçirmek ve sindirimi kolaylaştırmak için önemlidir. Sadece kış ayında değil yaşamımız boyunca yağlı beslenmeyi azaltmamız gerektiğini, günlük 8 ile 12 bardak su içilmesi, hareketlerin artması, liften zengin besin tüketimi, yağlı ve aşırı kalorisi yüksek gıdalardan uzak durulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.