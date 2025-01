Van’ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 6 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen Muradiye Şelalesi’ne girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri bu yıl altıncısını düzenledikleri etkinliği, eksi 6 derece soğukta gerçekleştirdi. Kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi’nde bir araya gelen aktivistler dondurucu soğuğa rağmen suya girdi. Aktivistlerin şelalenin soğuk sularında, ’Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın’ sloganı atarak etkinliği tamamladı.Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gölü Aktivistler Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Amacımız çevre ve Van Gölü’ne dikkat çekmektir. Biz 4 ilden farkındalık oluşturmak için Muradiye Şelalesi’nde buluştuk. Kış yüzme festivalini gerçekleştiriyoruz. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.Üyelerden Su Nurhan Kan ise, "İstanbul’dan buraya geldik. Havalar her ne kadar soğuk olsa da bizi etkilemiyor. Doğanın olduğu her yerdeyiz. Muradiye Şelalesi’ne geldik herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.