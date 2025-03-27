Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı "Sosyal Kart" hizmetiyle dar gelirli ailelere katkıda bulundu.Kentteki dar gelirli aileler için "Sosyal Kart" hizmeti başlatan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bayram öncesi dar gelirli ailelerin ekonomisini hafifletti. Sosyal hizmet uzmanları tarafından sahada tespit edilen ailelere sosyal kartlar birey sayısına göre veriliyor. En düşük limiti 2 bin lira olan kartlarla aileler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden dilediği şekilde gıda ve temizlik olmak üzere birçok kalemde alışveriş yapabiliyor.Van Büyükşehir Belediyesinin bu sosyal yardımlaşma hizmeti, toplumun en ihtiyaç sahibi kesimlerine yardım ulaştırarak sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. 2 bin 219 kişi dağıtılan kartlarla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden dilediği gibi alışveriş yapıyor.