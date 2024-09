Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İlköğretim Haftası sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Vali Çiftçi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, geleceği teminatı olan çocukların, gençlerin ve maarif ordusunun kıymetli çalışanları ile yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yürekten paylaştığını vurgulayarak, “Bu yıl da okullarımız yaz tatilinin ardından, öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle, sevgiyle, kadim değerlerimizle bir araya getirmek üzere, yeni umutlarla kapılarını aralıyor. Öğrencilerimiz, okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevinciyle dolup taşarken, bizler de eğitim öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, her bir çocuğumuzun eğitim hakkından eşit şartlarda faydalanması için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler okullarımızda ülkemizin yarınlarını omuzlayacak olan nesilleri yetiştirmek, bilgi ve erdemle donatmak için büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız.” dedi.“Eğitim, her türlü değişim ve gelişimin anahtarıdır”Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Evlatlarımızın varlığı ve geleceğe dair umutları, bizim en büyük gücümüzdür” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeni dönemde de azimle çalışarak başarıya ulaşacaklarına, ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için hedeflerini belirleyeceklerine, gönüllerindeki vatan sevgisini her daim üstün tutacaklarına olan inancım tamdır. Eğitim, her türlü değişim ve gelişimin anahtarıdır. Çocuklarımızı, çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımlarla, milli, ahlaki ve kültürel değerlerle buluşturmak; en önemli hedefimizdir. Bu noktada eğitim ordumuzun bayrağını taşıyan öğretmenlerimiz, taşıdıkları büyük sorumluluğun bilinciyle, çocuklarımızı milli birlik ve beraberlik şuuruyla yaşadıkları topluma karşı duyarlı, yüksek erdemli bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yapmalıdır.”“Tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyorum”Vali Çiftçi velilere de seslenerek, “Söz ile verilen öğüt kulağa, hâl ile verilen öğüt kalbe tesir eder. Ebeveynler olarak, çocuklarımıza yol göstermek, evlatlarımızın karakterlerini en güzel şekilde şekillendirmek için sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Onlara davranışlarınızla doğru rehber olarak, iyi bir geleceğe hazır olmaları için okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde bulunmanız çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, eğitime gönül veren herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. İlköğretim Haftası vesilesiyle, tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.