Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 günlük tatilin (Pazartesi, Salı) sona erdiğini ve Çarşamba günü eğitim öğretime devam edileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.Vali Aydoğdu, Çarşamba günü ders başı yapılacağını şu ifadelerle öğrencilere duyurdu:“Sevgili öğrencilerimiz. Kar yağışında tatil yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadınız, ama artık büyük bir gerçeğimiz var:Okullar sizi bekliyor!Evet, yanlış duymadınız.O sıcacık sınıflar, sizin seslerinizle dolmayı özledi.Öğretmenleriniz sizi görmeyi, sorularınıza cevap vermeyi ve o gözlerinizdeki öğrenme ışığını tekrar yakalamayı dört gözle bekliyor.Kar tatilini ne kadar sevdiyseniz, şimdi okul günlerini de o kadar sevmeniz gerekiyor.Çünkü başarı dediğimiz o büyük dağa karla değil, zorluklarla mücadele ederek tırmanılır.Her yeni bilgi, bu dağın zirvesine atılmış bir adım. Üstelik öğretmenleriniz de bu yolculukta rehberiniz; bir nevi kar fırtınasında yolunuzu aydınlatan fenerler.Şimdi size bir sır vereyim:Tatil güzeldi, ama artık öğrenmenin keyfini çıkarmanın zamanı geldi.Sizi tatil kadar seven başka bir şey varsa, o da sınıfınızdaki arkadaşlarınızdır.Kalemlerinizi kuşanın, defterlerinizi hazırlayın ve hayallerinizin peşinden koşmak için sınıflarınıza dönün.Unutmayın, tatil bir dinlenme, okul ise hayatınızın en önemli serüvenidir.O serüvende, her yeni gün sizin için bir fırsattır.Haydi bakalım, bu fırsatları değerlendirelim ve öğretmenlerimize “Biz buradayız!” diyelim.Şimdi de sosyal medyaya küçük bir not: “Tatil yapın!” mesajları yerine, “Okullarımızı ve öğretmenlerimizi özledik!” cümlelerini duymak istiyoruz.Emin olun, bu sözler en az kar tatili kadar kalbimizi ısıtıyor olacak!Sevgiyle ve kararlılıkla,Sizin her adımınızla gurur duyan Vali amcanız.”Öte yandan Vali Aydoğdu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına ısrarla tatil isteyen öğrencilerin yazdığı yorumlarla verilen cevaplar yüzlerde tebessüm oluşturdu.