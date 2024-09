Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle Vali Hamza Aydoğdu öğrencilere tarihin, medeniyetin ve bilginin izini sürmelerini sağlayacak anlamlı bir hediye gönderdi.Erzincan’daki eğitim yolculuğunun ilk adımında öğretmen ve öğrencileri unutmayan Vali Hamza Aydoğdu, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmen ve öğrencilere üzerinde “İlk Çizgin Geleceğinin En Parlak Yolu Olsun!” yazan kalemler hediye etti. Altında derin anlamlar barındıran hediye öğrencilerin ve öğretmenlerin takdirini topladı.“Kalemleriniz, hep hakikatin peşinde olsun; mürekkebiniz, her daim bilginin ve sevginin ışığıyla dolsun!”Söz konusu hediye ilgili açıklamalarda bulunun Vali Hamza Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:“Kalem, kılıçtan daha güçlüdür çünkü kılıçla kazanılan topraklar, kalemle şekillenmezse kalıcı olmaz.Kalem, aklın en keskin silahıdır; düşüncenin sesi, tarihin kalıcı izidir.Kalem, bazen bir minare gibi yükselir göğe; bazen bir aşkın, bir hasretin, bir sevdanın dili olur.Mürekkebi bazen gözyaşı, bazen sevinç, bazen de acıdır.Kalem, Sinan’ın ellerinde yükselen bir kubbe gibi zariftir; bir âşığın ellerinde ise yürek yakan bir ok.Kağıtla kavuştuğunda, iki sevdalının vuslatı gibi anlam kazanır; birinin eksikliği, diğerinin yarım kalmasına sebep olur.Kalem, sahibinin iç dünyasını yansıtır; bazen hakikati dile getirir, bazen de acıları yazıya döker.Tarihe not düşen, zamana meydan okuyan kalemdir çünkü yazılanlar silinmez, unutulmaz.Verdiğimiz kalemler belki birbirine benzer ama sizin ellerinizde çok farklı hikâyeler yazacak.Her biri, birer dünyayı anlatacak; farklı duyguların, düşüncelerin taşıyıcısı olacaklar.İşte bu yüzden kalemin gücü, yazdıklarında değil, onu tutan elde saklıdır.Bir cümleyle dünyaları değiştirebilir, bir satırla yeni ufuklar açabilirsiniz.Kalemler, bazen Hakk’a hizmet eden birer elçidir.Onları nasıl kullandığınız, kim olduğunuzu gösterir.Bu yüzden her bir kalem, sahibinin aynasıdır; doğruyu da yazar, yanlışı da. Bu yüzden, kaleminizi hep doğru yolda kullanın; mürekkebiniz, hakikatle dolsun.Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, kalem erleri olarak Erzincan’ı ilimle, irfanla ve ahlakla yoğuracak; her köşesine bu değerleri yayacaktır.Kalemleriniz, hep hakikatin peşinde olsun; mürekkebiniz, her daim bilginin ve sevginin ışığıyla dolsun!”