Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:“Yeni bir eğitim-öğretim yılı, hayatın defterine özenle çizilen yeni satırlar gibidir; her biri geleceğe dair umutlarla dolu. Sokaklar, çocukların şen kahkahalarıyla ve neşeli adımlarıyla yankılanırken okul bahçeleri genç fidanların taze çiçekler gibi açtığı yer olur. İstiklal Marşı’nın "Korkma!" diye yankılanan sesi, kalplerimizdeki coşkuyu tetikleyen ilk kıvılcımdır; o an, sınıflara dolan heyecanın, umutların ve azmin en güçlü sembolüdür. Okulun ilk günü; umutların yeniden filizlendiği, kalplerin birlikte attığı, geleceğin ellerimizde şekilleneceğini muştulayan bir bayramdır. Unutmayalım ki eğitim, geleceği inşa eden güçlü ellerdir; her bilgi, o geleceği işleyen birer tuğladır.Kıymetli Öğretmenlerimiz,Sizler, eğitimin her kademesinde birer kılavuz, birer yol göstericisiniz. Her öğrenci, bir tomurcuksa sizler o tomurcuğun güneşi, toprağı ve suyu; büyütüp yetiştiren, sevgiyle besleyensiniz. Eğitim, bir çocuğun kalbine düşen en değerli tohumdur; onu yeşertmekse öğretmenin sabrına ve bilgeliğine kalmıştır. Her çocuğa dokunan eliniz, geleceği şekillendiren bir kalem, her kelimeniz gelecek için çizilen bir haritadır. Unutmayalım, eğitimde her çaba, karanlıkta yakılan bir mumdur; ışığı ne kadar büyürse o kadar aydınlanırız.Değerli Velilerimiz,Sizlerin katkısı olmadan, eğitim eksik kalır; tıpkı kökleri toprağa ulaşamayan bir ağacın büyümesinin mümkün olmadığı gibi. Bir çocuk yetiştirmek, sadece onu büyütmek değil, aynı zamanda onunla birlikte büyümektir. Çocuklarınızın hayalleri, onların geleceğe uzanan köprüleridir. Bu köprüleri sağlam kurmak, adımlarını güvenle atmalarını sağlamak sizlerin desteğiyle mümkündür. Okul ve aile, aynı nehirde akan iki farklı su gibi; birleşince güçlenir, büyür ve geleceği yeşertir. Bizler, çocuklarınızın hayallerine ortak olmaktan, onların başarılarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Sevgili Öğrencilerimiz,Sizler, gözlerinizdeki ışıkla geleceği aydınlatacak, bu ülkenin yarınlarını inşa edecek en değerli hazinelersiniz. Bilgi, geleceğin anahtarıdır; onu aramaksa sizlerin en büyük serüvenidir. Her yeni bilgi, her yeni keşif, sizlerin zihinlerinde açan bir çiçek, hayallerinize uzanan bir yol olur. Unutmayın, öğrenmek, insanın kendisine yaptığı en güzel yolculuktur; bu yolculukta her adımınız, yarının güçlü Türkiye’sine atılmış sağlam bir adımdır. Sizlere inancımız tam, yolunuz açık olsun.Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 - 2025 Eğitim-Öğretim yılının; öğretmenlerimize, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Eğitimle güçlenen, bilgiyle büyüyen bir yıl olması dileğiyle, yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı, uğurlu olsun!”