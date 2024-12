Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte İpek Yolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.Öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bir süre hasbihâlde bulunan Vali Aydoğdu, “Öğretmenlerimiz; öğrencilerinin her derdiyle ilgilenen, onların vatanını, milletini, bayrağını seven, merhametli nesiller olarak yetişmesinde kilit rol oynamakta. Öğrencilerimizin her bakımdan en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteren, çaba harcayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.