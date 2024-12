Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Engelli bireyler sadece destek bekleyen insanlar değil, tam aksine, onlara fırsat verildiğinde bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine ve güzelleşmesine katkı sağlayanlardır.” dedi.Vali Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir farkındalık günü değil; hepimiz için bir vicdan muhasebesi. Bir toplumun gerçek gücü, her bir bireyine gösterdiği duyarlılıkla ölçülür. Engelli bireyler sadece destek bekleyen insanlar değil, tam aksine, onlara fırsat verildiğinde bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine ve güzelleşmesine katkı sağlayanlardır. İşte bu yüzden "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu sadece sözde değil, her alanda yaşamımıza yerleştirmeliyiz.Erzincan’ın bereketli toprakları, bize önemli bir gerçeği öğretiyor: Birlikte güçlü olmayı ve birbirimize destek olmayı. Bu güzel dayanışma ruhunu her alanda daha da güçlendirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Engelleri aşmanın yolu, yalnızca fiziksel değil toplumsal farkındalığı artırarak, gönüllerimizde ve zihinlerimizde de engelleri kaldırmaktan geçiyor.Bugün bir milat olsun. Şehirlerimizi, yaşam alanlarımızı herkes için daha da erişilebilir hâle getirmek adına gayret gösterelim. Unutmayalım, insanları mutlu kılan küçük adımlar, toplumları değiştiren büyük sıçramalara dönüşür. Birlikte hareket ederek engelleri aşmanın gücünü hep birlikte gösterelim. Bu yolda, dayanışma ve umutla daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.Ve Erzincan. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla hepimiz için bir ilham kaynağı. Bu güzel şehri ve insanını daha kapsayıcı bir yer hâline getirmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. Kaldırımlarda rampa yapmayı da kalplerde merhamet açmayı da dert ediniyoruz. Çünkü mesele, sadece bir gün değil bir ömür boyu dayanışma meselesi. Gelin, "biz" olmanın gücünü gösterelim. Haydi Erzincan, el ele, omuz omuza verelim. Çünkü unutmayın: Birlikte olunca hiçbir engel aşılmaz değildir!Engelsiz bir dünya hayaliyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kardeşlerimizin yaşamlarının kolaylaşmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”