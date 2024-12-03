Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaat alanını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte yürütülen çalışmaların bir bütün halinde devam etmesi noktasında gayret gösterildiğini belirterek, Malatya’nın ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ulaşım merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaat alanını inceledi. Milletvekili Ölmeztoprak, yüklenici firma yetkilileri ve Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz’den çalışmaların son durumuna dair bilgiler aldı.Mevcut Havalimanı binasını da inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak Asrın Afeti olan 6 Şubat depremlerinde ve sonrasında Malatya Havalimanında yürütülen faaliyetlere ilişkin istişarelerde de bulundu.Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binasında sürdürülen inşa faaliyetlerinde yüzde 70 seviyelerine ulaşıldığı bilgisini veren yüklenici firma yetkilisi Mustafa Harun Özdemir, “Malatya Havalimanı Terminali işinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yapacağımız işler içerisinde terminal binamız, apron ve nizamiye binamız, itfaiye ve garaj binalarımız ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Terminal binamız havalimanımız için önemli ve kapasite olarak iki katına çıkarılacak. Şu anda inşaat çalışmalarında yüzde 65-70 seviyelerine ulaşmış durumdayız. 2025 yılının sonlarına doğru teslimat yapma çabası içerisindeyiz. Malatya’mıza verdiğimizden hizmetten ötürü mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.Ziyaretten ve incelemeden duyduğu memnuniyeti ileten Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz de, “Yeni terminal binamız ve ilave imalatların tamamlanması ile beraber, her şeyin en güzeline layık olan Malatya halkımıza kaliteli ve konforlu bir havayolu ulaşımı hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bizlerde bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede çalışmaların tamamlanması ile beraber yeni terminal binamızda yolcularımıza hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kaydetti.Malatya’da çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Ölmeztoprak, “Malatya Havalimanı yeni terminal binası ve ek tesislerinin tamamlanması ile Malatya’nın ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ulaşım merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerleyeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi; “6 Şubat Asrın Afeti sonrası yeniden güçlü Anadolu yeniden güçlü Malatya hedefi ile imar, inşa ve ihya çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çalışmaların bir bütün halinde ilerlemesine de gayret ediyoruz. Bu kapsamda Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası yapımını da çok önemsiyoruz. Malatya Havalimanı’mızın yeni terminal binası ve ek tesisleri, şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ulaşım merkezi olma hedefini desteklemektedir. Bu projemizle, mevcut 8.814 metrekarelik terminal alanı 26.765 metrekareye çıkarılarak, yıllık yolcu kapasitesi 1.2 milyondan 2.5 milyona yükseltilecektir. Projemiz kapsamında inşa edilen ek binalar arasında Isı ve Güç Merkezi Binası, Genel Maksatlı Garaj Binası, Apron Bariyer Binası ve Kanopisi, Giriş Nizamiye Binası, 498 araç kapasiteli açık yolcu otoparkı, arıtma tesisi, çevre ve istinat duvarları, iki adet altgeçit (battı-çıktı), havalimanı iç bağlantı yolları ve hava tarafı servis yolları bulunmaktadır. Ayrıca, ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Hizmetleri Binası da projeye dahil edilmiştir. ARFF birimleri, havalimanı ve çevresinde meydana gelebilecek uçak kaza-kırım ve yangınlarına müdahale ederek insan hayatını kurtarmayı amaçlamaktadır. İnşaat çalışmaları devam ederken, teknik, teçhizat donanımı, doğal afet riskleri ve kış şartlarına karşı alınacak tedbirler de gözetilmektedir. Yeni terminal binası ve ek tesislerin tamamlanmasıyla, hemşehrilerimize ve misafirlerimize sunulan uçuş ve hizmet kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Bu önemli projede emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Malatya’mızın ulusal ve uluslararası alanda parlayan bir yıldız olma yolundaki bu adımı, hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.