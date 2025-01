Hakkari Valisi Ali Çelik, her çocuğun yeni bir umut olduğunu belirterek, “Ne kadar çok mutlu ve umut dolu bir çocuk yetiştirirsek, geleceğimiz o kadar çok mutlu ve umut dolu olur” dedi.Vali Ali Çelik, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 23 Nisan İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. İlk olarak ilkokul 1. sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Çelik, öğrencilerin heyecanla beklediği ‘gelişim raporu’ dağıtımını gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Çelik, “Ülkemizin yeni eğitim modeli olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilk defa bu sene, ilkokul öğrencileri için karne yerine evlatlarımızın sosyal, duygusal ve öğrenme becerilerini de içeren ‘gelişim raporu’ uygulamasına geçildi. Yeni düzenlemeyle geleneksel karne uygulaması yerini; zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele alan ‘gelişim raporlarına’ bırakacak. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, onların öğrenme süreçlerindeki kazanımlarını ve sosyal-duygusal becerilerini de içeriyor. Bu raporlar, sadece sonuçlara değil, öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerine odaklanıyor. Velilere sunulacak raporlar, çocuklarının ilerleme kaydettiği alanları ve desteklenmesi gereken becerileri, somut önerilerle birlikte açıklıyor. Bu sene 2, 3 ve 4. sınıflara karne verilmesine devam edilecek; ama bu karnelerde notlar olmayacak. 1. sınıflara vermeye başladığımız gelişim raporları, kademeli olarak 4 yıl içerisinde, ilkokulların diğer sınıflarına da verilecek; böylece süreç tamamlanmış olacak” dedi.Vali Çelik, dana sonra 5. sınıflardaki öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Karne dağıtımı sırasında kentte karne alan bütün öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Öğretmenler odasında, öğretmenlerle de bir araya gelerek her öğrencinin, birbirinden farklı ve değerli olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, “Tüm çocuklar özeldir ve geleceği belirler. Ne kadar çok mutlu ve umut dolu bir çocuk yetiştirirsek, geleceğimiz o kadar çok mutlu ve umut dolu olur” ifadelerini kullandı.Vali Çelik, çocukların aileleriyle iyi bir tatil dönemi geçirmelerini ve karnesinde düşük notlar bulunan öğrencilerin gelecek dönem çok çalışarak notlarını düzelteceklerine inandığını söyleyerek, “Karneler, sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir. Eksiklikler mutlaka kapatılır. Aslolan, iyi birer vatandaş olmaları istikametinde minik yavrularımızı, milli ve manevi duygularla donatmaktır. Zira diğer bütün başarılar, bunun arkasından gelecektir. Ben, bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum, ama biliyorum ki Hakkari’deki çocuklarımızın her birinin içerisinde ayrı bir cevher var, önemli olan bunu keşfetmek ve ortaya çıkartmak. Bunun için de hepimizin üzerine yükümlülükler düşüyor; nitekim öğrencilerimizin sportif alandaki başarılarından da bunu görebiliyoruz” diye konuştu.Hakkari’nin huzurlu ve başarılı bir eğitim dönemini daha geride bıraktığını belirten Vali Ali Çelik, her zaman hedeflerinin başta eğitim olmak üzere şehri çok daha iyiye ve ileriye taşımak olduğunu vurguladı. Hakkari’nin kadim tarihi birikimi, derinliği ve buna bağlı bütün dinamikleriyle çok daha ötesini hak ettiğini ifade eden Vali Çelik, daha sonra okuldan ayrıldı.